حسام حسن: تولينا في ظروف صعبة.. وأهنئ الزمالك وجماهيره

السبت، 27 أغسطس 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري

تحدث حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عقب تعادل الفريق مع الزمالك بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري الممتاز.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "تولينا الأمور في ظروف صعبة تعلمها الجماهير جيدا".

وأضاف "كان هناك العديد من الأندية الأقوى كجودة لاعبين تسبقنا في جدول الترتيب، الآن نحن نسبقهم مثل إنبي وسيراميكا كليوباترا".

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وأوضح "كلما نعود إلى المصري تكون الظروف صعبة. أشكر جماهير بورسعيد والجهاز الفني".

وتابع حسام حسن: "كانت الظروف سيئة بدنيا وفنيا ومعنويا وماديا. حاولنا جمع شتات الفريق بكل هذه العقبات ونتمنى عدم تكرار مثل هذا الوضع".

وواصل "الفريق كان مفككا لدرجة أن اللاعبين لم يحضروا التدريبات في البداية ولهم مستحقات متأخرة. اللاعبون احترموا النادي والجهاز وسيطرنا على الموقف".

واختتم "أهنئ إدارة الزمالك وجماهيره على الفوز بالدوري، وبإذن الله في المرحلة المقبلة سنعيد المصري إلى مكانه في الأعوام الماضي حين كان يتأهل إلى الكونفدرالية".

ويحتل المصري المركز التاسع مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الإسماعيلي الذي تراجع للمركز العاشر.

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