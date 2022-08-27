أمير مرتضى: هناك صفقات من الدوري المصري وهذا ما أجل تحرك الزمالك نحوها

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك سعادته بما تم إنجازه في الموسم الذي أسفر عن فوز الزمالك بالدوري.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هذا نتاج عمل قرابة 8 أشهر. كان الجميع يملك الرغبة في تصحيح المسار".

وأضاف "عدنا في نهاية نوفمبر وأجريت الانتخابات في فبراير ثم أتى المدرب جوسفالدو فيريرا في مارس. اللاعبون استجابوا وكان لديهم الرغبة في تحقيق المستحيل".

وتابع "فيريرا اسم كبير في التدريب ولديه خبرات كبيرة ويجيد التعامل مع اللاعبين بمختلف أعمارهم وخلق الدوافع لهم".

وواصل "كان ذكيا ومنح 100% من جهده وطاقته للفريق وهو ما تم ترجمته على أرض الملعب. لم نتأثر باللاعبين الراحلين وهذا عمل الجهاز الفني".

وعن صفقات الموسم الجديد قال: "باب القيد سيفتح بنهاية الموسم وسيمتد لقرابة 40 يوما. كنا نؤجل الحديث عن الصفقات لنركز على الهدف الأكبر بدلا من تشتيت اللاعبين في أمور تخص الراحلين والوافدين الجدد".

وأضاف "هناك صفقت حسمت وتم الإعلان عنها، وهناك صفقات سنبدأ العمل عليها، كونهم لاعبين في الدوري المصري، واحتراما لأنديتهم لم يكن من الممكن أن نتحدث عنهم قبل نهاية الدوري ولا يصح أن نخاطب لاعبا دون علم ناديه".

واختتم "الصفات الجديدة لن تلعب الدور التمهيدي، ولدينا متسع من الوقت".

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع لاعب الوسط زكريا الوردي والجناح إبراهيما نداي والمدافع أحمد أيمن منصور حتى الآن.

وتعادل الزمالك مع المصري بلا أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري.