تاكيس جونياس: هدفنا إنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة رغم الظروف الصعبة

شدد تاكيس جونياس مدرب بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب سيراميكا كليوباترا.

وفاز بيراميدز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال جونياس عبر الموقع الرسمي لناديه: "سعيد بالفوز على سيراميكا كليوباترا. حققنا 3 نقاط غالية رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق بسبب الغيابات".

وأضاف "فوز مهم للغاية في مرحلة صعبة هدفنا فيها إنهاء الدوري بصورة قوية وفي مركز أفضل".

وأوضح "رغم الغيابات العديدة في الصفوف، لكن اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم ويجب شكرهم على ما يبذلونه من جهد لإنهاء الدوري بأفضل صورة".

وواصل " الجهاز الفني راض تماما عن أداء اللاعبين ومستواهم في مواجهة سيراميكا".

وشدد "النادي يسير بصورة جيدة وخطوة خطوة نحو وضع نفسه في مراكز أفضل وهي مرحلة مهمة من شأنها أن تمهد لتحقيق البطولات في المرحلة المقبلة".

واختتم "بيراميدز حقق عدد كبير من الانتصارات وكان منافسا قويا على الدوري حتى النهاية وبعد حسم اللقب يجب أن يكون الهدف هو الخروج بأفضل نتيجة ومركز في جدول الترتيب".

وواصل بيراميدز تمسكه بالمركز الثاني بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لديه مباراة أقل في الدوري.

بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز الـ 11 ودون فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من الدوري.