محمد عباس حكما لمباراة طلائع الجيش والأهلي

يدير محمد عباس مباراة طلائع الجيش والأهلي تحكيميا في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الطلائع والأهلي على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة قبل الأخيرة.

ويعاون عباس كل من: أحمد الفار وصالح محمد عفيفي، يتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد عبد العزيز ويعاونه مصطفى عثمان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وتعادل طلائع الجيش في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، فيما تغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون رد.

وتقام المباراة غدا -السبت- في الثامنة مساء.