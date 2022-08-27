محمد عباس حكما لمباراة طلائع الجيش والأهلي

السبت، 27 أغسطس 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

محمد عباس

يدير محمد عباس مباراة طلائع الجيش والأهلي تحكيميا في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الطلائع والأهلي على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة قبل الأخيرة.

ويعاون عباس كل من: أحمد الفار وصالح محمد عفيفي، يتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

أخبار متعلقة
التعادل الثاني على التوالي وطرد بأمر الفيديو.. الزمالك والمصري بلا أهداف اسكواش - 5 مصريين في نصف نهائي بطولة زد المفتوحة الإعلان عن أسعار تذاكر كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وفاق سطيف يعلن انتقال دغموم إلى المصري

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد عبد العزيز ويعاونه مصطفى عثمان.

Image

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وتعادل طلائع الجيش في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، فيما تغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون رد.

وتقام المباراة غدا -السبت- في الثامنة مساء.

محمد عباس الدوري المصري الأهلي طلائع الجيش
نرشح لكم
ثنائي بيراميدز يغيب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف حسام حسن: تولينا في ظروف صعبة.. وأهنئ الزمالك وجماهيره أمير مرتضى: هناك صفقات من الدوري المصري وهذا ما أجل تحرك الزمالك نحوها تاكيس جونياس: هدفنا إنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة رغم الظروف الصعبة مؤتمر فيريرا: كان على اتحاد الكرة التفكير في اللاعبين.. ووضعنا جدول زمني لراحتهم الأشعة تحدد إصابة إلياس الجلاصي وموعد عودته بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية موعد مباراة الزمالك القادمة والأخيرة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي: رحيل لياو؟ أفكر في المباريات المقبلة.. ولسنا ريال مدريد بعد 27 ثاتيه | الكرة الأوروبية
ثنائي بيراميدز يغيب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف 15 دقيقة | الكرة المصرية
حسام حسن: تولينا في ظروف صعبة.. وأهنئ الزمالك وجماهيره 17 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: هناك صفقات من الدوري المصري وهذا ما أجل تحرك الزمالك نحوها 22 دقيقة | الكرة المصرية
تاكيس جونياس: هدفنا إنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة رغم الظروف الصعبة 24 دقيقة | الكرة المصرية
محمد عباس حكما لمباراة طلائع الجيش والأهلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الإسباني – قطار بيتيس لا يتوقف.. وأسباس يهدي سيلتا فوزه الأول 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أليجري: علينا أن نبقى هادئين لأننا لن نصل لهدفنا أمام روما 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا