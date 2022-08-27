الدوري الإسباني – قطار بيتيس لا يتوقف.. وأسباس يهدي سيلتا فوزه الأول

فاز ريال بيتيس على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وسجّل بورخا إجليسياس هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

لينفرد بيتيس بصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

فيما تلقى أوساسونا أول هزيمة له وتجمّد رصيد عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وتعد تلك المرة الخامسة تاريخيًا التي يبدأ فيها بيتيس موسمه بالدوري الإسباني الممتاز بثلاثة انتصارات متتالية، والأولى منذ 2012.

كما أنها المرة الثانية للمدرب مانويل بيليجريني في الملاعب الإسباني بعد موسمه كمدرب لـ ريال مدريد في 2009\2010.

وحقق بيتيس فوزه السادس على التوالي أمام أوساسونا، وأكمل 10 مباريات دون هزيمة أمامه.

وشهدت المباراة دفع بيليجريني بنفس التشكيل للمباراة الثالثة على التوالي، وهو شيء لم يحدث مع بيتيس منذ 10 سنوات.

وسجّل بيتيس هدفه في الدقيقة 34 بواسطة بورخا إجليسياس بتسديدة يمينية رائعة بعد عرضية أليكس مورينو.

ورفع إجليسياس رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني، ليفض الشراكة مع ياجو أسباس صاحب الـ 3 أهداف.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء للأرجنتيني خيرمان بيتزيلا في الدقيقة 73 بعد تدخُل قوي على ساق مانو سانشيز ظهير أوساسونا.

وفي مباراة أخرى بافتتاح الجولة، حقق سيلتا فيجو فوزه الأول بتغلبه على مضيفه جيرونا بهدفٍ دون رد في ملعب مونتيليفي.

وسجل ياجو أسباس نجم سيلتا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 بعد تمريرة من كارليس بيريز لاعب برشلونة وروما السابق.

ليرفع أسباس رصيده إلى 3 أهداف، ويكون قد سجل في أول 3 جولات لـ سيلتا.

ووصل سيلتا إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن مؤقتًا، بينما تجمّد رصيد جيرونا عند 3 نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لـ سيلتا في ملعب مونتيليفي بالدوري الإسباني الممتاز بعد هزيمتين في زيارتين سابقتين.

وبذلك يكون سيلتا قد فاز في 61 ملعبًا مختلفًا بالدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت المباراة رقمًا جغرافيًا مميزًا، إذ تعد المباراة التي تجمع بين فريقين ينتميان إلى مدينتين أبعد ما يمكن داخل حدود شبه الجزيرة الإيبيرية.

إذ تفصل 951 كيلومترًا بين مدينتي جيرونا الكتالونية وفيجو الجاليثية.