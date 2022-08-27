مؤتمر أليجري: علينا أن نبقى هادئين لأننا لن نصل لهدفنا أمام روما

تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن لقاء روما وغيابات الفريق وموعد عودة اللاعبين وكذلك مواجهة جوزيه مورينيو وباولو ديبالا.

ويستعد يوفنتوس لاستضافة روما على ملعب أليانز ستيديوم في الجولة 3 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "سيغيب ليوناردو بونوتشي عن مواجهة روما، تدرب مع الفريق أمس لكن يشعر بشيء غريب في قدمه، هو لاعب مهم لكن لابد أن يكون لائقا بنسبة 100% من أجل أن يلعب، هذه هي البداية سنبدأ خوض مباراة كل 3 أيام في الدوري".

وأضاف "الصدام الأول مع روما الذي بدأ الموسم جيدا، أشعر بالامتنان دائما لمواجهة جوزيه مورينيو، يقدم عملا كبيرا وروما لم يستقبل أهدافا هذا الموسم وأتوقع مباراة متوازنة".

وتابع "لابد أن أقرر من سيلعب في الوسط والدفاع غدا، وسأقيم حالة اللاعبين خاصة في حال تواجد ميليك مع الفريق".

وانضم أركاديوش ميليك بشكل رسمي ليوفنتوس على سبيل الإعارة من مارسيليا.

وأردف "هذه ثالث مباراة في الموسم، علينا تطوير شكل وإدارة اللقاء، علينا أن نبقى هادئين لأننا لن نصل لهدفنا غدا، نريد الدعم من الجماهير لأننا سنعاني في بعض الأوقات أمام فريق قوي".

وواصل "الموسم الماضي وضعنا الأساس، وسنحاول فعل هذا أيضا الموسم الجاري، ومع نهاية سوق الانتقالات سنعمل أن يكون لدينا فريق محدد".

وعن موعد عودة أنخيل دي ماريا أجاب قائلا: "يتدرب منفردا عن الفريق، وهدفنا تواجده ضد فيورنتينا إذا سارت الأمور بشكل جيد، لكن من الصعب أن يتواجد ضد سبيزيا في منتصف الأسبوع".

وأكمل "فوتشينك تشيزيني متاح ولا أعلم موعد عودة فيدريكو كييزا والأمر ذاته لبول لبوجبا".

واستدرك حديثه قائلا: "سأكون سعيدا إذا سجلنا هدفا من لمسة واحدة، لعبنا بشكل سيء ضد سامبدوريا في الشوط الأول، شعرت بالغضب لأننا حظينا بالفرص في الشوط الثاني وسجلنا هدفا لم يُحتسب".

وعن مواجهة باولو ديبالا عقب رحيله صوب روما أجاب: "سجل أهدافا رائعة ونضج معنا وأمتع الجماهير، سأكون سعيدا لرؤيته غدا".

وأتم عن قرعة دوري الأبطال قائلا: "كل مباراة في دوري الأبطال، تحدي، باريس سان جيرمان ربما هو أفضل فريق في أوروبا ومن الرائع مواجهتهم، لدينا على الورق خصما صعبا بلقاء بنفيكا، لا توجد مباراة سهلة في دوري الأبطال.

وكان يوفنتوس افتتح موسمه بالفوز على ساسولو ثم تعادل سلبيا مع سامبدوريا.

في حين فاز روما على ساليرنتانا وكريمونيسي في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الإيطالي.