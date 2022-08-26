مؤتمر فيريرا: كان على اتحاد الكرة التفكير في اللاعبين.. ووضعنا جدول زمني لراحتهم

أوضج جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك أسباب إراحة لاعبي الفريق عقب حسم لقب الدوري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة متوازنة اليوم أمام المصري ودفعت بلاعبين جدد في اللقاء في ظل إراحة عدد كبير من اللاعبين".

وأكمل "مواجهة المصري مهمة لرؤية لاعبين جدد وليكون لديهم الروح التنافسية لكننا لم نحصل على نتيجة جيدة".

وأضاف "نمر بسلسلة جيدة من المباريات بدون هزيمة، ولم يكن هناك دافع للفريقين في مباراة اليوم، بالنسبة للزمالك شاهدنا جدية اللاعبين".

وتابع "أهنئ اللاعبين والجماهير بعدما حُسم كل شيء في الدوري، والآن لدينا برنامج راحة ونقسم اللاعبين لمجموعات للحصول على راحة في الأيام المقبلة".

وواصل "كان على اتحاد الكرة أن يفكر في اللاعبين أثناء وضع جدول الدوري".

وأكمل "سنخوض منافسة كأس السوبر السعودي ونمر بفترة للتدريب صغيرة وبعد ذلك الأدوار التمهيدية ومن ثم يلتحق الدوليون لمعسكر منتخب مصر".

وأردف "سنحاول تنظيم إجازات اللاعبين وتحملت المسؤولية والمجازفة في مباراة اليوم والمباراة المقبلة لأن اللاعبين مرهقين وليس لديهم الدافع ولن يقدموا شيئا".

وأتم "متى سيتغير هذا الموقف من أجل مصلحة الكرة المصرية؟".



































































































وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 77 نقطة بالتعادل الثاني على التوالي منذ حسم اللقب رسميا.

فيما يحتل المصري المركز التاسع مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الإسماعيلي الذي تراجع للمركز العاشر.