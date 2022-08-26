الأشعة تحدد إصابة إلياس الجلاصي وموعد عودته

كشف النادي المصري عن آخر تطورات إصابة لاعب التونسي إلياس الجلاصي عقب مواجهة الزمالك.

وتعادل المصري مع الزمالك سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن الجولة 33 من الدوري.

وأعلن المصري عبر حسابه على فيسبوك عن خضوع الجلاصي لأشعة مقطعية على ساقه بأحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة الإسكندرية.

وأضاف أن الجهاز الطبي للمصري ينتظر نتيجة الأشعة للتعرف على مدى الإصابة وتحديد فترة العلاج اللازمة.

وتعرض الجلاصي للإصابة في الدقيقة 87 من المباراة عقب تدخل قوي من طارق علاء لاعب الزمالك بعد مراجعة تقنية الفيديو "VAR".

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 77 نقطة بالتعادل الثاني على التوالي منذ حسم اللقب رسميا.

فيما يحتل المصري المركز التاسع مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الإسماعيلي الذي تراجع للمركز العاشر.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ 34 الأخيرة من مسابقة الدوري.