مؤتمر مورينيو: نستعد لـ يوفنتوس مثلما فعلنا مع كريمونيسي.. وديبالا يمتلك وجها طفوليا ولكن

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما تشكيله المنتظر أمام يوفنتوس في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وتحدث عن مشاركة باولو ديبالا ضد فريقه السابق.

ويحل روما ضيفا على يوفنتوس في ملعب أليانز ستيديوم في ثاني أيام الجولة الثالثة.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "غدا سنلعب بنفس التشكيل ضد يوفنتوس، عدا أن نيمانيا ماتيتش سيبدأ عوضا عن نيكولو زانيولو، حصدنا 6 نقاط من أول مباراتين وهذا أمر إيجابي".

وأضاف "تعرض زانيولو وجورجينيو فينالدوم للإصابة وهم ثنائي مهم، أستطيع أن أرى أننا نلعب ضد يوفنتوس لأن في المؤتمرات السابقة لم يتحدث معي أحد عن المنافسين".

وأكمل "مواجهة مع فريق يبحث عن لقب الدوري، لكنها واحدة من 38 مباراة، اللعب ضد فريق كبير يمنحك الحماس، لكنها صعبة، خضت مباريات عديدة في مدينة تورينو وغدا ستكون مباراة أخرى".

وعن لقاء باولو ديبالا ليوفنتوس غدا لأول مرة كمنافس قال: "هذا يعتمد على شخصية اللاعب، ولا أعلم كيف سيرد ديبالا على ذلك".

وأضاف "يمتلك وجها طفوليا لكنه ليس كذلك، يمكننا الحديث عن كيف يلعب، لكنه يحتاج للتحكم في مشاعره، أتوقع مباراة معتادة ربما ستكون هناك مشاعر قبل وبعد المباراة".

وأردف "لا نستعد للمباراة بشكل مختلف، فعلنا نفس الشيء كما استعددنا ضد كريمونيسي، بخلاف ذلك نعمل بهدوء ونعرف ماذا نريد لنحققه".

وأتم عن صراع الدوري الأوروبي أجاب: "بطولة صعبة مع فرق تمتلك مستقبلا كبيرا، الفرق لابد أن تفوز وإلا ستكون كارثة، لدينا مسؤولية الفوز وسنستعد للأمر خطوة بخطوة".

ويتواجد روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي مع لودوجريتس البلغاري وريال بيتيس الإسباني وHJK الفنلندي.

وانتصر روما في أول جولتين ويحتل المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإيطالي قبل لقاء الغد.