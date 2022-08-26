بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية

واصل بيراميدز تمسكه بالمركز الثاني بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وسجل ثنائية بيراميدز: محمد حمدي وفخري لاكاي في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لديه مباراة أقل في الدوري.

بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز الـ 11 ودون فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.

ونال التونسي سيف تقا بطاقة حمراء في مواجهة بيراميدز لتصبح البطاقة الحمراء الثانية لنادي سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي من الدوري.

وكان محمد توني قد حصل على البطاقة الحمراء الأولى لسيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي من الدوري في مواجهة فيوتشر بالجولة الرابعة.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بضغط قوي على دفاع سيراميكا كليوباترا عن طريق الثنائي عبد الله السعيد وفخري لاكاي.

وحصل التونسي سيف تقا على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 38 بعد تدخل على مواطنه فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز.

ومرر عبد الله السعيد تمريرة عرضية قابلها محمد حمدي برأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول مسجلا الهدف الأول.

وواصل بيراميدز الضغط على مرمى سيراميكا كليوباترا في الشوط الثاني مستغلا النقص العددي في صفوف المنافس.

وأهدر عبد الله السعيد فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام إذ تصدى عامر عامر للكرة ببراعة.

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة 77 من المباراة ومرر عبد السعيد كرة عرضية قابلها فخري لاكاي وسدد في المرمى معلنا عن الهدف الثاني.

وحاول بيراميدز تسجل الهدف الثالث قبل نهاية المباراة لكن محاولاته لم تنجح خاصة تسديدة عبد الله السعيد التي علت المرمى بقليل.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من الدوري.

فيما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في اليوم ذاته في ختام المسابقة.