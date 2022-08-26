موعد مباراة الزمالك القادمة والأخيرة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 23:11
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري.
وكان الزمالك قد تعادل مع المصري في المباراة الماضية بدون أهداف.
ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 77 نقطة من 33 مباراة، وحسم اللقب بالفعل.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 أغسطس.
وينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.
وتقام المباراة على استاد القاهرة.
وكان الزمالك قد تغلب على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور الأول.
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