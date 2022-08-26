اسكواش - 5 مصريين في نصف نهائي بطولة زد المفتوحة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

نور الطيب

تأهلت المصرية نور الطيب إلى نصف نهائي بطولة زد CIB المفتوحة للاسكواش، بالفوز على الأمريكية مارينا سيتفانوني بثلاثة أشوط دون رد.

وتلتقي الطيب في نصف النهائي بالبلجيكية نيلي جيليس التي تغلبت على المصرية هانا رمضان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما فازت فريدة محمد على الفرنسية ميليسا ألفيس بثلاثة أشواط دون رد، لتتأهل لمواجهة سلمى هاني التي تغلبت على نادين شاهين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وفي منافسات الرجال، فاز عمر مسعد على يحيى النوساني بثلاثة أشواط دون رد.

ويلتقي مسعد بـ الفرنسي فيكتور كورين الذي تغلب على المجري بالاز باركاس ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

كما فاز يوسف سليمان على مصطفى السيرتي بثلاثة أشواط دون رد، ليلتقي في الدور المقبل بالألماني رافاييل كيندرا.

وتقام مباريات نصف النهائي غدًا السبت، ويستضيف نادي زد البطولة الدولية للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه وبمجموع جوائز 110 ألف دولار.

بطولة زد للاسكواش
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