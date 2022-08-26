التعادل الثاني على التوالي وطرد بأمر الفيديو.. الزمالك والمصري بلا أهداف

تعادل المصري مع ضيفه الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة طرد طارق علاء لاعب الزمالك في الدقيقة 87 بعد مراجعة تقنية الفيديو، بعد تدخل عنيف ضد إلياس الجلاسي.

بداية خافتة

حاول أوستن أموتو التسجيل مبكرا للمصري بتسديدة في الدقيقة الخامسة ولكن نجح محمد عواد في التصدي.

وفي الدقيقة 27 انطلق حسن علي وسدد ولكن أبعدها محمود علاء إلى ركنية، أسفرت عن تسديدة تالية من فريد شوقي أبعدها الدفاع مجددا.

رد الأبيض أتى بواسطة سيف جعفر في الدقيقة 32 بتسديدة من خارج المنطقة ولكن مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تحركات المدربين

مع بداية الشوط الثاني أتى إسلام جابر بدلا من سيف جعفر في صفوف الزمالك.

وفي الدقيقة 56 حل طارق علاء بدلا من محمد حسام "بيسو" في ثاني تبديلات جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

على الناحية الأخرى أجرى حسام حسن مدرب المصري تبديلين في الدقيقة 60 بنزول محمد عبد اللطيف جريندو وزياد فرج بدلا من أوستن أموتو وعمرو عبد الفتاح.

وأصيب عمر السعيد مهاجم الزمالك ليغادر الملعب في الدقيقة 67 ويحل حسام أشرف بدلا منه.

وحاول إسلام جابر في الدقيقة 73 بتسديدة تصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

بطاقة حمراء

شهدت الدقيقة 76 خروج يوسف أسامة نبيه وحازم إمام ونزول محمد خضري وأدهم الخواجة في صفوف الزمالك.

بينما أتى أحمد الشيخ بدلا من حسين رجب على الجانب الآخر في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 85 سدد إلياس الجلاصي ليتصدى عواد، فيما تعرض التونسي لتدخل عنيف من طارق علاء، أسفر عن الأخير عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وأخيرا حل عمرو مرعي ومصطفى سلطان بدلا من إيزي إيميكا وإلياس الجلاصي في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة.

بذلك رفع الزمالك رصيده إلى 77 نقطة بالتعادل الثاني على التوالي منذ حسم اللقب رسميا.

فيما يحتل المصري المركز التاسع مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الإسماعيلي الذي تراجع للمركز العاشر.