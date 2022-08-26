سلة – مصر تقهر تونس في المنستير وتقفز إلى صدارة المجموعة مؤقتا بتصفيات المونديال

فاز منتخب مصر على مضيفه التونسي بنتيجة 67-61 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 13 نقطة وقفزت إلى صدارة المجموعة مؤقتًا.

فيما رفعت تونس رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بالمجموعة.

وتنتظر مصر نتيجة مباراة السنغال وجنوب السودان مساء اليوم الجمعة لتحديد شكل المجموعة بعد نهاية الجولة.

وتمتلك جنوب السودان 12 نقطة، وكانت متصدرة للمجموعة قبل انطلاق الجولة.

فيما تمتلك السنغال 9 نقاط في المركز الخامس.

وكان منتخب الكاميرون قد تغلب على الكونغو الديمقراطية في نفس المجموعة بوقتٍ سابق من اليوم الجمعة بنتيجة 71-69.

وبالتالي وصلت الكاميرون إلى 9 نقاط في المركز السادس -الأخير-، بينما وصلت الكونغو الديمقراطية إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

وتخوض مصر مباراتها المقبلة غدًا السبت أمام الكاميرون في الرابعة والنصف مساءً.

وتقام جميع مباريات تلك المجموعة في صالة محمد مزالي بمدينة المنستير التونسية.

مباراة متقلبة

مصر بدأ المباراة بشكل سيئ، وأنهت الربع الأول متأخرة بنتيجة 13-21.

لكن الفراعنة سجلوا عودة مميزة وأنهوا الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 33-33.

مصر انفجرت في الفترة الثالثة واكتسحت تونس وأنهته متقدمة 54-43.

وفي الربع الرابع تراجع الفراعنة بشكل مخيف ووصل الفارق إلى نقطتين فقط قبل دقيقة و50 ثانية على النهاية، لكن مصر تداركت الموقف وأنهت المباراة بفارق 6 نقاط.

نقطة التحول

واستفادت مصر من استبعاد صالح الماجري نجم تونس من المباراة قبل 7 دقائق ونصف على نهاية الفترة الثالثة.

وارتكب الماجري خطأين فنيين في المباراة واعترض على الحكم بشكل هائل، ليكلفه ذلك استبعاده نهائيا من المباراة.

لاعب ريال مدريد السابق كان متألقًا حتى وقت استبعاده، وقد سجل 19 نقطة إجمالًا أكثر من أي لاعب آخر على أرض الملعب طوال الـ 40 دقيقة.

ومن الجانب المصري تألق إيهاب أمين بثلاثيته القاتلة وسجل 18 نقطة، كما برز عاصم مرعي بتسجيل 15 نقطة.

نظام التأهل

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث في المجموعتين بتلك المرحلة من التصفيات من أجل مقعد خامس في المونديال.

وبعد تونس، تلتقي مصر بـ الكاميرون ثم جنوب السودان غدًا وبعد غد.

لاحقًا تُستكمَل مباريات هذه المرحلة العام المقبل، إذ يُحسَم التأهل يوم 26 فبراير.

وتسعى مصر للصعود إلى مونديال السلة لأول مرة منذ 2014.