وكيل فهد المولد يكشف أسباب تخفيف العقوبة.. و4 أندية تتصارع على ضمه

كشف جراح الظفيري وكيل أعمال الدولي السعودي فهد المولد أسباب تخفيف عقوبة اللاعب من قبل محكمة التحكيم الرياضي السعودي.

فهد المولد النادي : الاتحاد الاتحاد

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت في مايو الماضي إيقاف فهد المولد لاعب اتحاد جدة لمدة 18 شهرا بعد إيجابية العينة الخاصة به.

وقال الظفيري بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية: "محكمة التحكيم الرياضي السعودي قررت تخفيض العقوبة واكتفت بالمدة التي تم معاقبة اللاعب بها في الموسم الماضي ويمكنه المشاركة من الآن".

وأوضح "فهد المولد يعاني من مرض وراثي في عائلته يخص هبوط ضغط الدم، وهو ما تعرض له اللاعب قبل مواجهة فريقه أمام التعاون في بطولة كأس الملك الموسم الماضي، وتم نقله إلى المستشفى في حالة طارئة ومنحه الطبيب علاجًا لرفع ضغط الدم آنذاك، وهذا العلاج يعد منشطا ومحظورا رياضيا".

وواصل "بعد أن استقرت حالته غادر اللاعب إلى بريدة مع بعثة اتحاد جدة للمشاركة في المباراة دون أن يخبر طبيب النادي، وبعد المباراة خضع لكشف المنشطات وظهرت عينته إيجابية".

وتابع "في مايو الماضي بعد صدور القرار تقدمنا باستئناف رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي السعودي ضد القرار وكنا في موقف صعب جدًا، خوفًا من أن يصدر القرار بعد غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن صدر القرار واكتفت محكمة التحكيم الرياضي بتخفيض العقوبة".

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب المنتخب السعودي للإيقاف بسبب المنشطات وسبق وأن غاب لمدة عامين في مايو 2019.

موقف اتحاد جدة

وعن عقد اللاعب مع اتحاد جدة كشف "انتهى العقد في نهاية شهر يوليو الماضي بالكامل، وأصبح اللاعب حرًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ، ولكن وصلنا عرض رسمي من الاتحاد لتجديد عقده، إضافة إلى عرضين رسميين من قبل ناديين سعوديين ونادٍ خليجي".

وأضاف "المولد يخضع حاليا لمعسكر إعدادي في مدينة مانشستر وسأجتمع به وندرس العروض التي قدمت، ويوم الأحد أو الإثنين المقبلين سنوقع مع النادي الجديد، أو نجدد العقد مع اتحاد جدة".

وكان المولد قد عاد من قرار الإيقاف الأول في 8 مايو 2020 لارتداء قميص اتحاد جدة والمنتخب السعودي.

وسجل المولد اتحاد جدة 3 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة قبل أن يتم إيقافه مجددا في مايو الماضي.

كما ساهم في تأهل السعودية إلى كأس العالم 2022، وغاب عن المباراة الأخيرة ضد أستراليا بعدما شارك لـ 75 دقيقة ضد الصين.