لدعم الهجوم.. يوفنتوس يستعير ميليك من مارسيليا

أعلن يوفنتوس الإيطالي ضم البولندي أركاديوش ميليك قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.

وسيرتدي البولندي القميص رقم 14 مع البيانكونيري.

وانضم ميليك مقابل مليوني يورو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويستطيع يوفنتوس تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 7 ملايين يورو لمدة 3 مواسم إضافية.

وانضم ميليك إلى مارسيليا موسم 2020-21 على سبيل الإعارة قبل أن يفعل بند الشراء الصيف الحالي.

وخلال 18 شهرا مع مارسيليا، سجل المهاجم البولندي 30 هدفا في 55 مباراة بجميع المسابقات.

ويعرف ميليك الدوري الإيطالي جيدا حيث نجح في تسجيل 48 هدفا خلال مشواره مع نابولي وصناعة 5 آخرين في 122 مباراة خاضهم الفريق.

ويعد يوفنتوس من أبرز الفرق التي لم يهز ميليك شباكها في إيطاليا إلى جانب تورينو وفيورنتينا.

وقاد ميليك نابولي من قبل لحصد لقب كأس إيطاليا 2020 على حساب يوفنتوس عندما سجل الركلة الترجيحية الأخيرة.

وبدأ يوفنتوس موسمه بالفوز على ساسولو بنتيجة 3-0 ثم التعادل سلبيا مع سامبدوريا.

وأصبح البولندي البالغ 28 عاما سادس صفقات يوفنتوس بعد بريمر وفيليب كوستيتش وأندريا كامبياسو وبول بوجبا وأنخيل دي ماريا.