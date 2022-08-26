مونت كارلو: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ليستر لضم فوفانا

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 21:48

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن توصل تشيلسي لاتفاق شفهي مع ليستر سيتي بشأن انتقال مدافع الأخير ويسلي فوفانا إلى صفوف البلوز.

وبحسب راديو مونت كارلو فإن المدافع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما سيصبح لاعبا في تشيلسي بنهاية الإجراءات، بعد أن توصل الناديان أخيرا إلى اتفاق.

وسيوقع فوفانا عقدا مدته 6 سنوات مع تشيلسي، ليمتد إلى صيف 2028.

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ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن العرض الذي تم قبوله يقدر بـ 82.5 مليون يورو بدون الإضافات.

ويمتد عقد فوفانا مع ليستر سيتي حتى 2027 وهو ما كان يجعل عملية إقناع النادي بالتخلي عنه صعبة.

وخرج فوفانا من قائمة ليستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام ساوثامبتون بسبب "عدم الحضور الذهني بنسبة 100%" حسب تصحريات مدربه براندن رودجرز.

لعب فوفانا 37 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ التوقيع مع ليستر سيتي من فريق سانت إتيان الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وخسر تشيلسي مدافعه أنطونيو روديجير الذي انتقل مجانا إلى ريال مدريد بنهاية عقده، بينما تعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لتعويضه.

وتعرض كوليبالي للطرد في المباراة الأخيرة أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بخسارة تشيلسي 3-0.

تشيلسي ويسلي فوفانا ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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