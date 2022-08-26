كرة يد - منتخب مصر للشباب يضرب موعدا ناريا مع الجزائر في نهائي بطولة إفريقيا

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواليد 2002 إلى نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على أنجولا بنتيجة 33-24 في نصف النهائي، وضرب موعدا مع الجزائر.

وتستضيف رواندا النسخة 29 من البطولة الإفريقية والتي بدأت من 20 أغسطس وحتى 27 أغسطس 2022.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الجزائري في النهائي غدا بعدما تفوق الأخير على تونس في نصف النهائي.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 17-12.

وكان منتخب مصر تفوق على الجزائر في دور المجموعات بالفوز بنتيجة 39-27.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب لكرة اليد: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - آدم البشري - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولي - مهاب سعيد - محمد رفاعي - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

ويقود المنتخب فنيا: صابر حسين.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 نسخة آخرها عام 2018.

وضمن منتخب مصر المشاركة في كاس العالم للشباب 2023 والتي ستقام في اليونان وألمانيا.

يذكر أن منتخب مصر للشباب حصد المركز الثالث في نسخة 2019 من كأس العالم للشباب.

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