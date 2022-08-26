هل يهدد كوكا؟ مهاجم نوتنجهام فورست معارا إلى أولمبياكوس

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

هوانج جو

يستعد أحمد حسن "كوكا" لخوض منافسة شرسة لقيادة هجوم أولمبياكوس خلال الموسم الجاري.

وأعلن النادي اليوناني تعاقده مع المهاجم الكوري الجنوبي هوانج أوي-جو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسينضم لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي لصفوف أولمبياكوس حتى نهاية موسم 2022-2023.

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وكان نوتنجهام فورست قد أعلن منذ ساعات تعاقده مع هوانج جو قادما من بوردو الفرنسي قبل أن يكشف عن إعارته لأولمبياكوس.

صاحب الـ 29 عاما لعب 98 مباراة مع بورد وسجل 29 هدفا وصنع 7 آخرين قبل ينتقل هذا الصيف للدوري الإنجليزي.

وخاض مهاجم أولمبياكوس الجديد 47 مباراة دولية مع منتخب كوريا الجنوبية وسجل 16 هدفا وصنع 4 آخرين.

في المقابل يرتدي كوكا قميص أولمبياكوس منذ يناير 2019 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي.

وخاض كوكا 98 مباراة مع أولمبياكوس وسجل 38 هدفا وصنع 7 آخرين.

ولعب كوكا لمدة موسم معارا في صفوف كونيا سبور التركي ولعب 33 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4 أهداف.

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