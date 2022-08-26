هل يهدد كوكا؟ مهاجم نوتنجهام فورست معارا إلى أولمبياكوس
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 21:40
كتب : FilGoal
يستعد أحمد حسن "كوكا" لخوض منافسة شرسة لقيادة هجوم أولمبياكوس خلال الموسم الجاري.
يوي جو هوانج
النادي : أولمبياكوس
وأعلن النادي اليوناني تعاقده مع المهاجم الكوري الجنوبي هوانج أوي-جو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وسينضم لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي لصفوف أولمبياكوس حتى نهاية موسم 2022-2023.
وكان نوتنجهام فورست قد أعلن منذ ساعات تعاقده مع هوانج جو قادما من بوردو الفرنسي قبل أن يكشف عن إعارته لأولمبياكوس.
صاحب الـ 29 عاما لعب 98 مباراة مع بورد وسجل 29 هدفا وصنع 7 آخرين قبل ينتقل هذا الصيف للدوري الإنجليزي.
Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ουί Τζο Χουάνγκ! / Ui Jo Hwang is a member of the Olympiacos family! / 황의조는 올림피아코스 패밀리의 일원입니다! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #UiJoHwang #WelcomeHwang #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eW0I2NOo4h— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 26, 2022
وخاض مهاجم أولمبياكوس الجديد 47 مباراة دولية مع منتخب كوريا الجنوبية وسجل 16 هدفا وصنع 4 آخرين.
في المقابل يرتدي كوكا قميص أولمبياكوس منذ يناير 2019 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي.
وخاض كوكا 98 مباراة مع أولمبياكوس وسجل 38 هدفا وصنع 7 آخرين.
ولعب كوكا لمدة موسم معارا في صفوف كونيا سبور التركي ولعب 33 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4 أهداف.
Ο Ουί Τζο Χουάνγκ στα «ερυθρόλευκα»! / Ui Jo Hwang in the red and white of Olympiacos! / 올림피아코스의 레드 앤 화이트 유니폼을 입은 황의조! 🔴⚪
#Olympiacos #Transfer #Welcome #UiJoHwang #WelcomeHwang #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/pcQCVAauF0— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 26, 2022