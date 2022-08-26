مهاجم جديد يرحل.. ريال مدريد يعير لاتاسا إلى خيتافي

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

خوانمي لاتاسا - خيتافي

أعلن نادي خيتافي عن تعاقده مع خوانمي لاتاسا قادمًا من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.

وينضم لاتاسا إلى خيتافي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند إمكانية الشراء في العقد.

وبات لاتاسا ثالث مهاجم صريح يرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية بعد لوكا يوفيتش، وبورخا مايورال، والأخير انضم أيضًا إلى خيتافي.

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لاتاسا (21 عامًا) انضم إلى ناشئي ريال مدريد عام 2016، وكان عنصرًا أساسيًا في كتيبة راؤول جونزاليس بالفريق الرديف الموسم الماضي.

المهاجم طويل القامة صاحب الـ 192 سم سجل 18 هدفا في 50 مباراة خاضها مع ريال مدريد كاستيا.

ولم يخض لاتاسا إلا مباراة رسمية واحدة بقميص ريال لمدة 9 دقائق في مواجهة قادش بشهر مايو الماضي.

وتواجد لاتاسا في قائمة ريال مدريد التي خاضت فترة الإعداد في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يشارك بأي دقيقة.

وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة كارلو أنشيلوتي في أن يكون لاتاسا هو بديل كريم بنزيمة في خط الهجوم، لكنه رحل عن الفريق في النهاية.

وانضم لاتاسا إلى قائمة من شبان ريال مدريد الذين غادروا هذا الصيف بعد فيكتور تشوست وميجيل جوتييريز وأنطونيو بلانكو وماريا جيلا.

وبات لاتاسا تاسع صفقة صيفية لـ خيتافي بعد مايورال، ولويس ميا ودومينجوش دوارتي من غرناطة، وخايمي سيواني من ويسكا، وفابريزيو أنيليري من ريفر بليت، وكيكو كاسيا من ليدز يونايتد، وعمر ألدريتي من هيرتا برلين، وبورتو من ريال سوسيداد.

ومن المنتظر أن يدخل لاتاسا في منافسة قوية مع مايورال والتركي إينيس أونال في هجوم الفريق.

وخسر خيتافي أول مباراتين في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويتذيل ترتيب المسابقة.

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