المقاولون العرب يبتعد خطوة عن صراع الهبوط بفوز شاق على الاتحاد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

المقاولون - الاتحاد

ابتعد المقاولون العرب قليلا عن صراع الهبوط بفوز صعب على الاتحاد بنتيجة 1-0 في الجولة 33 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فاروقا نور الدين.

فوز ابتعد به ذئاب الجبل خطوة عن صراع الهبوط برصيد 35 نقطة بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي في المركز الثالث عشر.

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فيما توقف رصيد الاتحاد عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلتقي المقاولون العرب على ملعبه في الجولة الأخيرة مع المصري.

بينما يحل الاتحاد ضيفا على غزل المحلة في معقل الأخير.

التشكيل

بدأ صبحي سليمان في حراسة مرمى الاتحاد السكندري.

وقاد الأنجولي أجوستينو مابولولو هجوم صاحب الأرض، فيما قاد الثنائي مامادو نياس وجون أوكلي هجوم الضيوف.

وتواجد محمد هاني تريكة في مركز الظهير الأيمن لذئاب الجبل.

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وصف المباراة

بدأت أولى فرص اللقاء بتسديدة من جون أوكلي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر في الدقيقة 14.

ورد مورو ساليفو لاعب الاتحاد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن في الدقيقة 28.

وأهدر إبراهيم حسن فرصة تقدم الاتحاد من داخل منطقة الست ياردات لتمر كرته بجوار القائم الأيمن للمقاولون في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تحصل جون أوكلي على ركلة جزاء بعد إعاقة من محمود شبانة.

وانبرى فاروقا نور الدين للركلة والتي سددها في منتصف المرمى مسجلا هدف الفوز واللقاء الوحيد وهدفه الرابع في الدوري الموسم الجاري.

في الشوط الثاني لم ترتق الفرص ودون خطورة محققة على مرمى الحارسين.

واشتعلت المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، باحتساب ركلة جزاء للاتحاد عقب عرقلة محمود أبو السعود لعبد الله نصيب.

الحكم عاد لتقنية الفيديو بعد 3 دقائق وتراجع في قراره لوجود خطأ في بداية الهجمة.

المباراة استمرت لـ 3 دقائق إضافية وانتهت بنفس النتيجة بفوز ذئاب الجبل.

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