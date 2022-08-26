انتهت في الدوري - المصري (0) - (0) الزمالك

بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية

موعد مباراة الزمالك القادمة والأخيرة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

التعادل الثاني على التوالي وطرد بأمر الفيديو.. الزمالك والمصري بلا أهداف

إيسترن كومباني لـ في الجول: سنتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ركلة جزاء المقاولون

خبر في الجول – ميكالي يرفض مواجهة تونس في أولى وديات المنتخب الأولمبي

المقاولون العرب يبتعد خطوة عن صراع الهبوط بفوز شاق على الاتحاد

انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0) - (2) بيراميدز.. 3 نقاط للضيوف

رأسية إيزاك في +96 تبقى على آمال الجونة بالبقاء بفوز قاتل على فيوتشر