انتهت في الدوري - المصري (0) - (0) الزمالك
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق 89 عمرو مرعي ومصطفى سلطان بدلا من إيزي إيميكا وإلياس الجلاصي
ق 87 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. طرد طارق علاء بسبب تدخل عنيف على إلياس الجلاصي
ق 85 الجلاصي يسدد من خارج المنطقة يتصدى لها عواد
ق 84 أحمد الشيخ بدلا من حسين رجب
ق 76 خروج يوسف أسامة نبيه وحازم إمام ونزول محمد خضري وأدهم الخواجة
ق 73 إسلام جابر يسدد ولكن عصام ثروت يتصدى
ق 67 حسام أشرف بدلا من عمر السعيد بعد إصابته
ق 60 تبديلين في صفوف المصري بنزول محمد عبد اللطيف جريندو وزياد فرج بدلا من أوستن أموتو وعمرو عبد الفتاح
ق 56 طارق علاء بدلا من محمد حسام "بيسو"
ق 51 توقف المباراة لعلاج أحمد علاء مدافع المصري
ق 46 نزول إسلام جابر بدلا من سيف جعفر
نهاية الشوط الأول
ق 32 تسديدة خطيرة من سيف جعفر من خارج المنطقة تمر فوق العارضة
ق 28 فريد شوقي يسدد على حدود المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 27 انطلاقة خطيرة من حسن علي في موقع مميز ولكن التسديدة يبعدها محمود علاء إلى ركنية
ق 19 إصابة عبد الله جمعة وتوقف المباراة لعلاجه
ق 5 أوستن أموتو يسدد ولكن عواد يتصدى
ق 4 صفراء أولى على فريد شوقي لاعب المصري
بداية المباراة