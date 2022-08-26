انتهت في الدوري - المصري (0) - (0) الزمالك

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

المصري × الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق 89 عمرو مرعي ومصطفى سلطان بدلا من إيزي إيميكا وإلياس الجلاصي

ق 87 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. طرد طارق علاء بسبب تدخل عنيف على إلياس الجلاصي

ق 85 الجلاصي يسدد من خارج المنطقة يتصدى لها عواد

ق 84 أحمد الشيخ بدلا من حسين رجب

ق 76 خروج يوسف أسامة نبيه وحازم إمام ونزول محمد خضري وأدهم الخواجة

ق 73 إسلام جابر يسدد ولكن عصام ثروت يتصدى

ق 67 حسام أشرف بدلا من عمر السعيد بعد إصابته

ق 60 تبديلين في صفوف المصري بنزول محمد عبد اللطيف جريندو وزياد فرج بدلا من أوستن أموتو وعمرو عبد الفتاح

ق 56 طارق علاء بدلا من محمد حسام "بيسو"

ق 51 توقف المباراة لعلاج أحمد علاء مدافع المصري

ق 46 نزول إسلام جابر بدلا من سيف جعفر

نهاية الشوط الأول

ق 32 تسديدة خطيرة من سيف جعفر من خارج المنطقة تمر فوق العارضة

ق 28 فريد شوقي يسدد على حدود المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 27 انطلاقة خطيرة من حسن علي في موقع مميز ولكن التسديدة يبعدها محمود علاء إلى ركنية

ق 19 إصابة عبد الله جمعة وتوقف المباراة لعلاجه

ق 5 أوستن أموتو يسدد ولكن عواد يتصدى

ق 4 صفراء أولى على فريد شوقي لاعب المصري

بداية المباراة

الزمالك الدوري المصري المصري
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