استراحة في الدوري - المصري (0) - (0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

المصري × الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق 32 تسديدة خطيرة من سيف جعفر من خارج المنطقة تمر فوق العارضة

ق 28 فريد شوقي يسدد على حدود المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 27 انطلاقة خطيرة من حسن علي في موقع مميز ولكن التسديدة يبعدها محمود علاء إلى ركنية

ق 19 إصابة عبد الله جمعة وتوقف المباراة لعلاجه

ق 5 أوستن أموتو يسدد ولكن عواد يتصدى

ق 4 صفراء أولى على فريد شوقي لاعب المصري

بداية المباراة

الزمالك الدوري المصري المصري
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