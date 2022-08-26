استراحة في الدوري - المصري (0) - (0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول
ق 32 تسديدة خطيرة من سيف جعفر من خارج المنطقة تمر فوق العارضة
ق 28 فريد شوقي يسدد على حدود المنطقة ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 27 انطلاقة خطيرة من حسن علي في موقع مميز ولكن التسديدة يبعدها محمود علاء إلى ركنية
ق 19 إصابة عبد الله جمعة وتوقف المباراة لعلاجه
ق 5 أوستن أموتو يسدد ولكن عواد يتصدى
ق 4 صفراء أولى على فريد شوقي لاعب المصري
بداية المباراة
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