رأسية إيزاك في +96 تبقى على آمال الجونة بالبقاء بفوز قاتل على فيوتشر

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:46

كتب : إسلام أحمد

الجونة - فيوتشر

أبقى الجونة على آماله في البقاء في الدوري المصري بفوز قاتل على فيوتشر في الدقيقة +96 بنتيجة 2-1 على ملعب خالد بشارة في الجولة قبل الأخيرة 33 من المسابقة.

وقلب الجونة تأخره في الدقائق الأخيرة لفوز عن طريق لؤي وائل وإيزاك كوبينا، بعدما تقدم مروان محسن بهدف فيوتشر.

الفوز أشعل صراع القاع، إذ بقى الجونة في المركز السادس عشر لكن برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن غزل المحلة.

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فوز هو الأول للجونة منذ الجولة 25 من الدوري عند الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1.

ليمتد الصراع للجولة الأخيرة من الدوري، إذ سينتظر الجونة نتيجة مواجهة غزل المحلة غدا السبت ضد فاركو.

ويأمل الجونة خسارة غزل المحلة من أجل أن تتواصل آماله في الجولة الأخيرة عندما يلتقي بيراميدز.

وخسارة أبقى رصيد فيوتشر عند 53 نقطة في المركز الرابع، بعدما تعرض للخسارة لأول مرة منذ 5 جولات.

التشكيل

بدأ طلعت يوسف على المهاجم الملجاشي أرنو راندريانانتيناينا في قيادة هجوم الفريق.

واعتمد علي ماهر مدرب فيوتشر على الثنائي عمر كمال ومروان محسن في قيادة هجوم فريقه إلى جانب أحمد رفعت.

وصف المباراة

سدد إسلام محارب كرة قوية في الدقيقة العاشرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 42 مرت تصويبة أرنو بجوار القائم.

وكاد ناصر ناصر أن يهز شباك فيوتشر بتصويبة صاروخية من على بُعد 30 ياردة لكنها مرت أعلى عارضة محمود عبد الرحيم "جنش".

في الشوط الثاني مرت تسديدة غنام محمد أعلى عارضة عماد السيد في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 52 استغل مروان محسن خطأً فادحا من عماد السيد الذي لم يمسك بالكرة العرضية التي أرسلها طارق طه، ليودع الكرة بصدره في الشباك.

هدف هو الأول لمروان في الدوري منذ 281 يوما منذ أن سجل في شباك إيسترن كومباني بالجولة الثالثة.

زاد الجونة من ضغطه بحثا عن تسجيل الأهداف.

في الدقيقة 85 تحقق لأصحاب الأرض ما أرادوا برأسية من لؤي وائل بعد عرضية من حسام غانم.

استمر ضغط الجونة وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، سجل البديل كوبينا برأسية هدف الفوز القاتل لتسكن الشباك.

هدف سيكون وزنا ذهبا إذا بقى الجونة في الدوري المصري بالنهاية.

الجونة فيوتشر في الدوري الدوري المصري
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