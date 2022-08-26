رومانو: أياكس يرفض عرض مانشستر يونايتد مجددا لضم أنتوني

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن رفض أياكس لعرض مانشستر يونايتد للحصول على أنتوني جناح الفريق.

ووصل العرض إلى 90 مليون يورو، ولكن إدارة أياكس اعتبرت هذا الرقم غير كاف.

ولا يزال أنتوني بحسب المصدر ذاته يشعر بالإحباط من موقف إدارة ناديه، حيث يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وكان الصحفي الهولندي مايك فيرفي قد كشف عن عرض يونايتد البالغة قيمته 90 مليون يورو، بعد أن رفض أياكس العرض السابق.

وأوضح جونيور بيدروسو وكيل أنتوني تفاصيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات أمس -الخميس- لـ FilGoal.com

وقال بيدروسو لـ FilGoal.com: "المحادثات جارية بين مانشستر يونايتد وأياكس لمحاولة التوصل لاتفاق لانتقال أنتوني".

وأكمل "أياكس يُصعَب المفاوضات مع مانشستر يونايتد لبيع اللاعب"

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.