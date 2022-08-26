رومانو: أياكس يرفض عرض مانشستر يونايتد مجددا لضم أنتوني

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

أنتوني

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن رفض أياكس لعرض مانشستر يونايتد للحصول على أنتوني جناح الفريق.

ووصل العرض إلى 90 مليون يورو، ولكن إدارة أياكس اعتبرت هذا الرقم غير كاف.

ولا يزال أنتوني بحسب المصدر ذاته يشعر بالإحباط من موقف إدارة ناديه، حيث يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة
وكيل أنتوني لـ في الجول: أياكس يُصعَب المفاوضات على مانشستر يونايتد سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني مدرب أياكس عن رحيل أنتوني: نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا.. عكس مانشستر يونايتد ذا أثليتيك: شرط من تين هاج لبقاء رونالدو.. وموقف أنتوني وجاكبو

وكان الصحفي الهولندي مايك فيرفي قد كشف عن عرض يونايتد البالغة قيمته 90 مليون يورو، بعد أن رفض أياكس العرض السابق.

وأوضح جونيور بيدروسو وكيل أنتوني تفاصيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات أمس -الخميس- لـ FilGoal.com

وقال بيدروسو لـ FilGoal.com: "المحادثات جارية بين مانشستر يونايتد وأياكس لمحاولة التوصل لاتفاق لانتقال أنتوني".

وأكمل "أياكس يُصعَب المفاوضات مع مانشستر يونايتد لبيع اللاعب"

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

أنتوني أياكس الدوري الهولندي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
لدعم الهجوم.. يوفنتوس يستعير ميليك من مارسيليا مونت كارلو: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ليستر لضم فوفانا هل يهدد كوكا؟ مهاجم نوتنجهام فورست معارا إلى أولمبياكوس مهاجم جديد يرحل.. ريال مدريد يعير لاتاسا إلى خيتافي قضية فيجو.. القصة الكاملة لصفقة القرن وبطل خفي يظهر دوره لأول مرة في وثائقي نتفليكس كما انفرد في الجول.. كيتا بالدي إلى سبارتاك موسكو رئيس سيفاس سبور يكشف لـ في الجول أسباب فشل ضم أفشة مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم
أخر الأخبار
لدعم الهجوم.. يوفنتوس يستعير ميليك من مارسيليا دقيقة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ليستر لضم فوفانا 7 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - منتخب مصر للشباب يضرب موعدا ناريا مع الجزائر في نهائي بطولة إفريقيا 8 دقيقة | رياضات أخرى
هل يهدد كوكا؟ مهاجم نوتنجهام فورست معارا إلى أولمبياكوس 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم جديد يرحل.. ريال مدريد يعير لاتاسا إلى خيتافي 29 دقيقة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب يبتعد خطوة عن صراع الهبوط بفوز شاق على الاتحاد 47 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - المصري (0) - (0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0) - (1) بيراميدز.. تقدم الضيوف ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا