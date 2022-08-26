التشكيل – عبد الله السعيد يقود بيراميدز.. وميسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:42
كتب : FilGoal
يقود عبد الله السعيد تشكيل اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.
ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.
وجاء تشكيل بيراميدز:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي
خط الوسط: عمر جابر - وليد الكرتي
أمامهما: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف
خط الهجوم: فخري لاكاي
في المقابل يعتمد أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا على الثنائي مصطفى سعد "ميسي" وباسم مرسي في هجوم الفريق أمام بيراميدز.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا – أحمد محسن.
خط الوسط: محمد توني – محمد حسن _ محمد إبراهيم - مصطفى سعد "ميسي" - إيفانز منساه.
خط الهجوم: - باسم مرسي.