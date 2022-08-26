التشكيل – عبد الله السعيد يقود بيراميدز.. وميسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا

يقود عبد الله السعيد تشكيل اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - وليد الكرتي

أمامهما: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

في المقابل يعتمد أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا على الثنائي مصطفى سعد "ميسي" وباسم مرسي في هجوم الفريق أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا – أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني – محمد حسن _ محمد إبراهيم - مصطفى سعد "ميسي" - إيفانز منساه.

خط الهجوم: - باسم مرسي.