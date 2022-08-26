التشكيل – عبد الله السعيد يقود بيراميدز.. وميسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

يقود عبد الله السعيد تشكيل اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل بيراميدز:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - وليد الكرتي

أمامهما: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

في المقابل يعتمد أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا على الثنائي مصطفى سعد "ميسي" وباسم مرسي في هجوم الفريق أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا – أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني – محمد حسن _ محمد إبراهيم - مصطفى سعد "ميسي" - إيفانز منساه.

خط الهجوم: - باسم مرسي.

بيراميدز الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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