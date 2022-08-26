انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (3) (1) إنتر.. فوز النسور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو وإنتر في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على ملعب الأولمبيكو في قمة الجولة الثالثة.

إنتر في الصدارة رفقة نابولي وروما بالعلامة الكاملة، ولاتسيو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

المباراة مذاعة على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

--

انتهت

ق 86: جوووول للاتسيو عن طريق بيدرو بعدما سدد كرة مقوسة تسكن شباك هاندانوفيتش.

صاروخ في شباك الإنتر.. لويس البيرتو يسجل أحد أجمل أهداف الموسم من تسديدة قوية ولاتسيو يتقدم 2-1#الدوري_الإيطالي #لاتسيو_إنتر#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/1nOACzWJxJ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 26, 2022

ق 76: جووووووووول بووووووم.. لويس ألبرتو يسدد كرة صاروخية تسكن شباك هاندانوفيتش.

ق 51: جوووول التعااااادل... لاوتارو مارتينيز يتابع رأسية دومفريز في الشباك.

ق 47: تمريرة من لازاري إلى إيموبيلي الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة أرضية يبعدها الحارس لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جوووول أوووول.. فيليبي أندرسون يتقدم بهدف أول من رأسية بعد كرة طولية من ميلينكوفيتش في عمق منطقة الجزاء.

ق 25: بروفيديل يمنع عرضية من دومفريز بعدما ارتطمت بأقدام الدفاع وكادت تسكن المرمى.

إيموبيلي كاد يفاجئ الإنتر بالهدف الأول ولكن الكرة تمر بجانب المرمى 🤯 اشترك الآن:https://t.co/wdSnUdoNH0 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا على #STARZPLAYSport 💥#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/OOfwtSK0Y6 — STARZPLAY (@STARZPlayArabia) August 26, 2022

ق 15: عرضية أرضية من الجهة اليسرى تصل إلى إيموبيلي الذي سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم مباشرة.

بداية اللقاء