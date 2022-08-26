قائمة الأهلي - خروج صلاح محسن واستمرار الشباب أمام طلائع الجيش

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد الطلائع ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة خروج صلاح محسن مهاجم الفريق الذي تواجد في مباراة الأهلي الماضية أمام إنبي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة - كريم فؤاد - محمد أشرف - محمد نصير - محمد شرقية

خط الوسط: أحمد عبد القادر - محمد محمود - ميدو نبيل - محمد فخري - أحمد عبد النبي - رأفت خليل - زياد طارق - لويس ميكيسوني - محمد حمدي علي

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - علي عمرو

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وتعادل طلائع الجيش في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، فيما تغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون رد.

وتقام المباراة غدا -السبت- في الثامنة مساء.

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