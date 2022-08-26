التشكيل - صراع الهدافين في أرض الملعب بين لاتسيو وإنتر

صراع هجومي سيشهده ملعب الأولمبيكو بين لاتسيو وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، بتواجد تشيرو إيموبيلي وروميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز على أرض الملعب.

وسجل كل لاعب منهما هدفا في الدوري الإيطالي خلال أول جولتين.

ويبدأ ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو بهداف النسور التاريخي ومن خلفه الثنائي فيليبي أندرسون وماتيا زاكاني.

فيما يجلس التركي هاكان تشالهان أوجلو على مقاعد البدلاء ويعوضه روبرتو جاليارديني في وسط إنتر.

وتقود ثنائية "لا – لو" هجوم النيراتزوري.

وجاء تشكيل لاتسيو:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

الدفاع: مانويل لازاري – باتريك – أليسيو رومانيولي – آدم ماروسيتش

الوسط: دانيلو كاتالدي – ماتياس فيتشينو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

الهجوم: فيليبي أندرسون – تشيرو إيموبيلي – ماتيا زاكاني

فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمي: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – روبرتو جاليارديني – فيدريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط رفقة نابولي وروما.

فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 4 نقاط.