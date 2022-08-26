رئيس سيفاس سبور يكشف لـ في الجول أسباب فشل ضم أفشة

كشف ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي أسباب فشل صفقة انتقال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي لصفوف فريقه في سوق الانتقالات الصيفية.

وتقدم النادي التركي بعرض لضم محمد مجدي "أفشة".

وقال رئيس سيفاس سبور لـ FilGoal.com: "لم نعد مهتمين بضم محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي، لأن القيمة المطلوبة لإتمام الصفقة مرتفعة بالنسبة لنا".

وأضاف "الوسيط التركي أخبرنا في البداية أن قيمة الصفقة بما فيها راتب اللاعب لن تتجاوز 600 ألف يورو".

وأتم "لكن بعدما وصل العرض للأهلي وجدنا أن إجمالي الصفقة سيصل إلى مليون يورو تشمل المبلغ المدفوع للنادي وراتب اللاعب، وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنسبة لنا".

وعلم FilGoal.com أمس الخميس أن الأهلي رفض العرض التركي، وسبب رفض الأهلي هو الرغبة في زيادة المقابل المادي المعروض من النادي التركي.

وترك اللاعب مستقبله في يد مجلس إدارة الأهلي سواء بالبقاء أو الرحيل للاحتراف.

وأنهى سيفاس الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر وتوج بلقب الكأس وبناء عليه يشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

ويشارك سيفاس في المجموعة السابعة للدوري الأوروبي والتي تضم: سلافيا براج التشيكي - كلوج الروماني - بلقاني الكوسوفي

وأجرى أفشة عملية جراحية لعلاج إصابته بفتق في جدار البطن، وسيتعافى أفشة من العملية خلال ثلاثة أسابيع.

وانضم أفشة إلى الأهلي قادما من بيراميدز في صيف عام 2019.

وخاض أفشة مع الأهلي 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 30 آخرين.