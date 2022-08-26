التشكيل – عمر كمال ومروان محسن يقودان فيوتشر.. ومحارب أساسي مع الجونة

يعتمد علي ماهر مدرب فيوتشر على الثنائي عمر كمال ومروان محسن في قيادة هجوم فريقه إلى جانب أحمد رفعت في مواجهة الجونة.

ويلعب الجونة ضد فيوتشر ضمن الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل فيوتشر لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: طارق طه – محمود شعبان – محمود مرعي – محمود رزق.

الوسط: غنام محمد – محمد رضا – عمر سافيولا.

الهجوم: أحمد عاطف - عمر كمال – أحمد رفعت.

في المقابل يعول طلعت يوسف المدير الفني لنادي الجونة على المهاجم الملغاشي أرنو راندريانانتيناينا في قيادة هجوم الفريق في مواجهة فيوتشر.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حارس مرمى: عماد السيد.

الدفاع: عمرو السعداوي – محمد نجيب – لؤي وائل – محمود الجزار

الوسط: نور السيد – علي زعزع – ناصر ناصر - إسلام عبد النعيم – إسلام محارب.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا.

ويحتل فيوتشر المركز الـ4 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة فيما يأتي الجونة في المركز 16 برصيد 30 نقطة.