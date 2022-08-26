انتهت صراع الهبوط - الاتحاد (0) (1) المقاولون.. والجونة (2) (1) فيوتشر.. الحسم يتأجل

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد والمقاولون العرب، والجونة ضد فيوتشر في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من الدوري المصري.

ويتصارع المقاولون العرب والجونة على الهروب من شبح الهبوط في الأنفاس الأخيرة من المسابقة.

صراع الهبوط قبل المباراتين:

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14- غزل المحلة: 34 نقطة من 32 مباراة (يواجه فاركو غدا)

15- المقاولون العرب: 32 نقطة من 32 مباراة

16- الجونة: 30 نقطة من 32 مباراة (يواجه البنك الأهلي غدا)

17- إيسترن كومباني 30 نقطة من 32 مباراة

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الاتحاد × المقاولون العرب

انتهت.. ذئاب الجبل يبتعدون عن الخطر

ق 95+4: تقنية الفيديو تلغى ركلة الجزاء

ق 90: ركلة جزاااء للاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول أووول المقاولون العرب يتقدم عن طريق فاروقا نور الدين من ركلة جزاء.

ق 44: ركلة جزاء للمقاولون العرب عقب عرقلة مامادو نياس داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا

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الجونة × فيوتشر

انتهت.. الجونة يُبقي على أماله

ق 95: جوووول الفوز القااااتل للجونة عن طريق البديل إيزاك.

ق 86: جووول التعااادل.. عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من لؤي وائل تمنح التعادل للجونة

ق 52: جووول أووول.. مروان محسن يستغل خروج خاطئ من عماد السيد وترتطم الكرة بصدره وتسكن الشباك عقب عرضية من الجهة اليسرى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة صاروخية من نور السيد تمر بجوار القائم لجنش.

ق 10: تسديدة من إسلام محارب تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا

المقاولون العرب فيوتشر الجونة الاتحاد في الدوري الدوري المصري صراع الهبوط
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