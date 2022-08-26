ماريو روي: انتقال رونالدو إلى نابولي؟ مع دعم جماهيرنا سيستحيل إيقافه

رفض البرتغالي ماريو روي ظهير نابولي استبعاد فكرة انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إلى صفوف الفريق الجنوبي الإيطالي.

وقال روي في تصريحاته لإذاعة "كيس كيس" الإيطالية: "أعرفه جيدا وهو يقدم أفضل ما لديه في بيئة مشابهة لبيئة نابولي".

وأضاف "لاعب مثله يمكنه أن يؤدي بشكل جيد أينما يذهب، وسيصبح غير قابل للإيقاف حين يشعر بدعم الجماهير".

واختتم "كريستيانو أسطورة في البرتغال ومثل أي غرفة ملابس، سنكون مستعدين للترحيب به بأذرع مفتوحة".

وتداولت تقارير صحفية أمس -الخميس- أنباء عن مفاوضات مستمرة بين جورجي مينديش وكيل رونالدو وبين نابولي.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا فإن ما يعيق نابولي عن تلك الخطوة هو تعدد العناصر لديه في الهجوم، وبالتالي يسعى لبيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد في المقابل.

العقبة الأولى هي السعر الذي يريده نابولي، حيث يرغب بالحصول على 120 مليون يورو بحسب "راي".

أما العقبة الثانية وفقا للمصدر ذاته، فهي رغبة نابولي في الحصول على رونالدو معارا مع تحمل مانشستر يونايتد لراتبه.

وسجل أوسيمين 30 هدفا في 64 مشاركة بقميص نابولي، ويستمر عقده مع النادي إلى يونيو 2025.

وانتقل رونالدو من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد للمرة الأولى في 2003، ثم غادر إلى ريال مدريد في 2009.

ومن الميرينجي إلى يوفنتوس في 2018 بعد 9 سنوات، عاد صاروخ ماديرا إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى في صيف 2021.