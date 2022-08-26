التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وتريكة ظهير أيمن لـ المقاولون العرب

يبدأ صبحي سليمان في حراسة مرمى الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، بينما يتواجد محمد هاني تريكة في مركز الظهير الأيمن لذئاب الجبل، ضمن مواجهة الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي زعيم الثغر وذئاب الجبل على ملعب الإسكندرية في ثاني مباريات الجولة 33.

ويقود الأنجولي أجوستينو مابولولو هجوم صاحب الأرض، فيما يقود الثنائي مامادو نياس وجون أوكلي هجوم الضيوف.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: كريم يحيى – محمود شبانة – عبد الله نصيب – السيد سالم

الوسط: ساليفو مورو – مروان عطية

أمامهما: إبراهيم حسن – خالد الغندور – أحمد عادل ميسي

الهجوم: أجوستينو مابولولو

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد هاني تريكة – محمود عزت – فاروقا نور الدين – أمير عابد

الوسط: لويس إدوارد – أحمد الشيمي – محمد مجلي – يوسف الجوهري

الهجوم: مامادو نياس – جون أوكلي

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.