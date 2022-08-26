انتهت في الدوري السعودي.. اتحاد جدة (3) - (0) العدالة.. انطلاقة مميزة

يستضيف نادي العدالة نظيره اتحاد جدة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي تشكيلة البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي اتحاد جدة في مواجهة العدالة.

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نهاية المباراة

ق5+90 حمدان الشمراني يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد بعد متابعة للكرة المرتدة من حارس العدالة

ق90 هارون كمارا يسجل الهدف الثاني لنادي اتحاد جدة بعد تمريرة مد الله العليان

ق83 حكم المباراة يلغي هدف سجله البرازيلي رومارينيو بداعي التسلل

ق63 تبادل السيطرة على وسط الملعب من الفريقين

ق60 تسديدة خطيرة من بالاسيوس محترف العدالة تمر بجوار القائم

ق54 محاولة جديدة من اتحاد جدة عن طريق رومارينيو ترتطم بالقائم وتضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني

ق52 تسديدة قوية من هيلدر كوستا يتصدى لها حارس مرمى العدالة

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 سيطرة من نادي اتحاد جدة على مجريات المباراة

ق27 إنفلااد تام من رومارينيو لاعب اتحاد جدة لكن حارس مرمى العدالة يتصدى للكرة ببراعة

ق25 تسديدة خطيرة من البرازيلي إيجور كورنادو تمر بجوار مرمى العدالة بقليل

ق21 لعبة مقصية من البرازيلي كورنادو ينقذها حارس العدالة

ق15 أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تمهيد الكرة من حمدان الشمراني

ق9 مهند الشنقيطي يرسل كرة طولية خطيرة للبرازيلي رومارينو تتحول إلى ركلة ركنية وتضيع فرصة خطيرة.

ق7 تدخل قوي من طارق حامد على بلاسيوس محترف نادي العدالة لكن حكم المباراةت يحتسب خطأ بدون بطاقة صفراء

انطلاق المباراة