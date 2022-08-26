بينهم عبد الله السعيد.. 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل عن قائمة مباراة إنبي المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمد فوزي حارس المرمي لإراحته من المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

وعاد محمود عبد العاطي "دونجا" بعد تماثله للشفاء.

كما ينضم عبد الله السعيد لاعب فريق الشباب لأول مرة، من مواليد 2001.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان - كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي - عمرو الحلواني - محمود البدري - محمد هاشم - عصام صبحي - أحمد أيمن

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا - محمد عادل - عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد بيومي - أحمد مدبولي - أحمد مصطفي - عبد الرحمن مجدي - محمد عبد السميع - عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد الشامي - خالد النبريصي - مروان حمدي

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 38 نقطة.