مؤتمر تين هاج عن - إصابة مارسيال.. وموقف كاسيميرو من المشاركة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

أوضح إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإصابة التي تعرض إليها أنتوني مارسيال في تدريبات الفريق.

وشهد المباراة السابقة أمام ليفربول عودة مارسيال بعد غيابه عن المباراتين الافتتاحيتين للدوري الإنجليزي بسبب إجهاد في أوتار الركبة.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "لقد خرج مارسيال بمشكلة في وتر أكيلس. لا يمكنني تخمين وقت تعافيه. آمل أن يكون متاحًا للمباراة التالية أمام ليستر سيتي".

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وأضاف "بالنسبة لـ كاسيميرو فإنه لائق، لقد أجرى جميع التدريبات".

وعن معنويات الفريق، أجاب "إنها مرتفعة للغاية، لكنها في الآخر مجرد مباراة وحيدة علينا أن نبني عليها".

وأضاف عن أسلوب مانشستر يونايتد "نحن بحاجة إلى مستوى عالٍ. إنه مطلب للفريق ككل. الآن يرون المكافأة، نحتاج إلى الركض والسرعة إذا علينا حسم المباريات".

وأتم عن سوق الانتقالات، قائلا: "سعيدون بما حققناه حتى الآن لكن نحن نحتاج اللاعبون المناسبون لنا".

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط في الدوري الإنجليزي بعدما فاز على ليفربول الجولة السابقة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثامبتون السبت -غدا- في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

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