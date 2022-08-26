عودة إلى أم الدنيا.. ستيف كير يشارك في معسكر سلة بلا حدود المقام بالقاهرة

أعلن نادي جولدن ستيف واريورز الأمريكي عن مشاركة مديره الفني ستين كير في معسكر كرة سلة بلا حدود لقارة إفريقيا المقام في القاهرة.

وذكر الحساب الرسمي لـ واريورز أن كير سيكون مدربًا في النسخة رقم 18 من الحدث الذي يجمع أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة من قارة إفريقيا تحت 18 عامًا.

ويستمر المعسكر من الأحد 28 أغسطس حتى الأربعاء 31 أغسطس على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

Steve Kerr has been named a coach for the 18th Basketball Without Borders Africa Camp in Egypt. BWB Africa 2022 will bring together more than 60 of the top male and female players ages 18 and under from across Africa. pic.twitter.com/2Bj2u0ZSlT — Golden State Warriors (@warriors) August 25, 2022

ويُنظَم المعسكر الذي يهدف لاستكشاف أبرز المواهب في قارة إفريقيا لأول مرة منذ استضافة السنغال في 2019.

ويهدف المعسكر لتنمية المهارات الحياتية وتطوير مهارات القيادة بين اللاعبين.

وسبق أن نظّم الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" بالتعاون مع رابطة دوري السلة الأمريكية NBA 65 نسخة سابقة من معسكرات كرة سلة دون حدود في 30 دولة مختلفة منذ إطلاق البرنامج عام 2001.

وشهدت تلك النسخ مشاركة أكثر من 3800 لاعبًا ولاعبة من 133 دولة، وتمكّن 105 من التواجد في مسودة دوري السلة الأمريكي للمحترفين للرجال والسيدات.

عودة إلى أم الدنيا

كير (56 عامًا) يشرف على تدريب جولدن ستيت واريورز منذ عام 2014.

ولعب كير خلال مسيرته كلاعب مع فينيكس صنز، وكليفلاند كافاليرز، وأورلاندو ماجيك، وتشيكاغو بولز، وسان أنطونيو سبيرز، وبورتلاند ترايل بليزرز.

ويمتلك كير 9 خواتم لدوري الـ NBA، إذ فاز به 5 مرات كلاعب، و4 مرات كمدرب، آخرها الموسم الماضي.

ووُلد كير في العاصمة اللبنانية بيروت وقتما عمل والده مالكولم هوبر كير كأستاذ جامعي متخصص في الشأن العربي والشرق أوسطي.

وتولى كير الوالد منصب مدير الجامعة الأمريكية في بيروت، وقُتل في حادث إطلاق نار خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وقضى كير جزءًا من طفولته في القاهرة وقت عمل والده في مصر، وقد حظي بفرصة استعادة ذكرياته اليوم الجمعة.

It’s not every day that you get to host an NBA 9x champion at one of his former schools. Yeah, that was today. I hope you had a great time, @SteveKerr.#CACBasketball #GoEagles pic.twitter.com/QvZ3WDZ4aS — Anthony Knox (@CoachKnox17) August 26, 2022

كير ظهر في المدرسة الأمريكية بالمعادي حيث درس في فترة مراهقته، ونال ترحيبًا حارًا من العاملين هناك وطُلاب المدرسة.