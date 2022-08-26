أثليتك: تمت بنجاح.. برشلونة يسجل كوندي ويصبح متاحا للقاء بلد الوليد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

نجح برشلونة في تسجيل مدافعه الجديد جولز كوندي في رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" ليصبح متاحا للقاء بلد الوليد.

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن برشلونة استطاع تسجيل آخر صفقاته الصيفية بعد أيام من التعثر.

وكان برشلونة يعاني لتسجيل صفقاته الجديدة بسبب وضعه الاقتصادي وضرورة أن يكون هناك توازن بين إيراداته وإنفاقه.

أخبار متعلقة
مؤتمر كلوب: أريد أن نعود فريقا يخشاه الجميع.. وكنا نستحق الفوز أمام يونايتد قرعة دوري المؤتمر الأوروبي – سهلة لـ وست هام وفياريال خبر في الجول – تحديد موعد الفحص الطبي لـ كيتا بالدي في سبارتاك موسكو

وبذلك يكون كوندي متاحا للقاء بلد الوليد الأحد المقبل في ثالث جولات الدوري الإسباني.

وكان كوندي لعب مباراتين وديتين مع برشلونة أمام بوماس المكسيكي ومانشستر سيتي رغم عدم تسجيله في الدوري الإسباني.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادما من إشبيلية الصيف الجاري بعد صراع مع تشيلسي.

برشلونة كوندي
نرشح لكم
الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد بعد 6 سنوات بقميص برشلونة.. ليتشي يستعير أومتيتي عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد تضاءلت حظوظ مرموش؟ صفقة تبادلية بين إسبانيول وألميريا في خط الهجوم ذا أثليتيك: برشلونة يحاول التخلص من مهاجميه لأجل دي يونج.. وبديل محتمل لـ ألونسو وصلت الصفقة الدفاعية.. فالنسيا يتعاقد مع "راموس التركي" كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: فوفانا لا يتدرب مع ليستر؟ لاعبهم وهذا قرارهم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0) -(1) سموحة.. جوووول 54 دقيقة | الكرة المصرية
أثليتك: تمت بنجاح.. برشلونة يسجل كوندي ويصبح متاحا للقاء بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري "مقسمة إلى نصفين" ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب: أريد أن نعود فريقا يخشاه الجميع.. وكنا نستحق الفوز أمام يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – تحديد موعد الفحص الطبي لـ كيتا بالدي في سبارتاك موسكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا