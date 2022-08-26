أثليتك: تمت بنجاح.. برشلونة يسجل كوندي ويصبح متاحا للقاء بلد الوليد

نجح برشلونة في تسجيل مدافعه الجديد جولز كوندي في رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" ليصبح متاحا للقاء بلد الوليد.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن برشلونة استطاع تسجيل آخر صفقاته الصيفية بعد أيام من التعثر.

وكان برشلونة يعاني لتسجيل صفقاته الجديدة بسبب وضعه الاقتصادي وضرورة أن يكون هناك توازن بين إيراداته وإنفاقه.

وبذلك يكون كوندي متاحا للقاء بلد الوليد الأحد المقبل في ثالث جولات الدوري الإسباني.

وكان كوندي لعب مباراتين وديتين مع برشلونة أمام بوماس المكسيكي ومانشستر سيتي رغم عدم تسجيله في الدوري الإسباني.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادما من إشبيلية الصيف الجاري بعد صراع مع تشيلسي.