الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري "مقسمة إلى نصفين"

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 15:31

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الجمعة مواعيد الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري.

وتقرر إقامة مباراة وحيدة يوم 29 أغسطس المقبل بين فيوتشر ومصر للمقاصة وستنطلق في السابعة مساء.

وأوضح بيان الرابطة أنه تقرر إقامة مباريات الفرق التي تتنافس على تجنب الهبوط في التاسعة والنصف مساء من يوم 30 أغسطس.

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وتم تقسيم المباريات في الـ30 من أغسطس إلى نصفين، أولهما سينطلق في تمام الرابعة والنصف عصرا، وثانيهما سينطلق بعد ذلك بخمس ساعات.

وأشارت الرابطة إلى أن ذلك الأمر حدث لعدم وجود سوى أربع سيارات تستخدم من أجل تقنية الفيديو.

لذا عقب نهاية مباريات الرابعة والنصف ستتوجه تلك السيارات إلى المباريات الأربع الأخرى.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

مباريات الساعة الرابعة والنصف عصرا

البنك الأهلي وإنبي

سموحة وفاركو

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي وطلائع الجيش

مباريات التاسعة والنصف مساء

بيراميدز والجونة

غزل المحلة والاتحاد السكندري

المقاولون العرب والمصري

الزمالك وإيسترن كومباني

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا للعام الثاني على التوالي وللمرة الـ14 في تاريخه.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بـ68 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي.

وهبط مصر للمقاصة رسميا للدرجة الثانية فيما يتبقى تحديد فريقين آخرين من بين الخماسي إنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والجونة وإيسترن كومباني.

الدوري المصري الأهلي الزمالك
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