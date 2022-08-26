مؤتمر كلوب: أريد أن نعود فريقا يخشاه الجميع.. وكنا نستحق الفوز أمام يونايتد

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن رغبته في أن يصبح من الجديد الفريق الذي لا يرغب أحدا في مواجهته.

ولم يحظى ليفربول حتى الآن بأي فوز في الدوري الإنجليزي حيث تعادل في مواجهتين وخسر الأخيرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي "في المباريات السابقة، لقاء وحيد فقط لم نؤدي فيه بشكل جيد، أمام فولام. أما في باق المبارايات فنحن نلعب جيدا، أريد أن نكون الفريق الذي لا يرغب أحدا في مواجهته مرة آخرى".

وعن مباراة يوناتيد السابقة، أوضح "احترم فوز مانشستر، لقد منعوا محاولاتنا على المرمى بكل قوة، وهذا شيء ليس لدينا حاليا، المباراة انتهت والوضع القائم ليس كما نريد لكن هو تحد ويعجبني ذلك".

وأضاف "كان من المفترض أن نفوز بتلك المباراة كان لدينا استحواذ وصل إلى 70%، إذا استغلينا تلك الفرص كانت ستكون النتيجة مختلفة".

وعن سوق الانتقالات، شدد "لا أغلق الباب أمام ذلك، كل ما نريده هو اللاعب المناسب، نحتاج بالطبع إلى التدعيم لكن ليس أي لاعب".

وأتم " من المبكر جدا أن نقلق بخصوص إهدار النقاط، كل ما نركز عليه هو تحسين الأخطاء التي تغير مجرى المباريات".

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث السبت المقبل في الرابعة مساء على ملعب أنفيلد.