مؤتمر كلوب: أريد أن نعود فريقا يخشاه الجميع.. وكنا نستحق الفوز أمام يونايتد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن رغبته في أن يصبح من الجديد الفريق الذي لا يرغب أحدا في مواجهته.

ولم يحظى ليفربول حتى الآن بأي فوز في الدوري الإنجليزي حيث تعادل في مواجهتين وخسر الأخيرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي "في المباريات السابقة، لقاء وحيد فقط لم نؤدي فيه بشكل جيد، أمام فولام. أما في باق المبارايات فنحن نلعب جيدا، أريد أن نكون الفريق الذي لا يرغب أحدا في مواجهته مرة آخرى".

أخبار متعلقة
كلوب: مجموعة مناسبة.. نواجه أياكس ونابولي بشكل منتظم كلوب: هدف راشفورد أتى من تسلل يصعب تقبله.. ولهذه الأسباب فاز مانشستر يونايتد محمد صلاح: كنت غاضبا رغم الهاتريك أمام مانشستر يونايتد.. وهكذا رد كلوب كلوب: صلاح اكتشف قدم يمنى جديدة في إجازته.. ويتطور دائما وهو أمر جنوني

وعن مباراة يوناتيد السابقة، أوضح "احترم فوز مانشستر، لقد منعوا محاولاتنا على المرمى بكل قوة، وهذا شيء ليس لدينا حاليا، المباراة انتهت والوضع القائم ليس كما نريد لكن هو تحد ويعجبني ذلك".

وأضاف "كان من المفترض أن نفوز بتلك المباراة كان لدينا استحواذ وصل إلى 70%، إذا استغلينا تلك الفرص كانت ستكون النتيجة مختلفة".

وعن سوق الانتقالات، شدد "لا أغلق الباب أمام ذلك، كل ما نريده هو اللاعب المناسب، نحتاج بالطبع إلى التدعيم لكن ليس أي لاعب".

وأتم " من المبكر جدا أن نقلق بخصوص إهدار النقاط، كل ما نركز عليه هو تحسين الأخطاء التي تغير مجرى المباريات".

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث السبت المقبل في الرابعة مساء على ملعب أنفيلد.

كلوب الدوري الإنجليزي ليفربول بورنموث
نرشح لكم
مؤتمر توخيل: فوفانا لا يتدرب مع ليستر؟ لاعبهم وهذا قرارهم أثليتك: تمت بنجاح.. برشلونة يسجل كوندي ويصبح متاحا للقاء بلد الوليد خبر في الجول – تحديد موعد الفحص الطبي لـ كيتا بالدي في سبارتاك موسكو قرعة دوري المؤتمر الأوروبي – سهلة لـ وست هام وفياريال قبل مواجهتهما في الدوري الأوروبي.. قصة مباراة وحيدة جمعت بين كوكا ومصطفى محمد قبل عودته إلى سويسرا.. قصة 9 مباريات خاضها النني أمام زيوريخ قرعة الدوري الأوروبي – مواجهة مصرية.. ومجموعات متزنة لـ يونايتد وأرسنال مؤتمر أرتيتا: موقفنا جيد من اللعب المالي النظيف.. ورحيل بيبي أفضل حل للجميع
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: فوفانا لا يتدرب مع ليستر؟ لاعبهم وهذا قرارهم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0) -(1) سموحة.. جوووول 54 دقيقة | الكرة المصرية
أثليتك: تمت بنجاح.. برشلونة يسجل كوندي ويصبح متاحا للقاء بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري "مقسمة إلى نصفين" ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب: أريد أن نعود فريقا يخشاه الجميع.. وكنا نستحق الفوز أمام يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – تحديد موعد الفحص الطبي لـ كيتا بالدي في سبارتاك موسكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا