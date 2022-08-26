قرعة دوري المؤتمر الأوروبي – سهلة لـ وست هام وفياريال

أسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي عن مجموعات سهلة لوست هام الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وأقيمت اليوم الجمعة في إسطنبول مراسم سحب قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان روما الإيطالي توج بلقب أول نسخة ويشارك الموسم الجاري في الدوري الأوروبي.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: إسطنبول باشاك شهير- فيورنتينا- هارتس- أر إف أس

المجموعة الثانية: وست هام- إف سي إس بي- أندرلخت- سيلكابورج

المجموعة الثالثة: فياريال- هابويل بير شيفع- أوستريا فيينا- لخ بوزنان

المجموعة الرابعة: بارتيزان- كولن- نيس- سلوفاسكو

المجموعة الخامسة: ألكمار- أبولون- فادوز- دنيبرو

المجموعة السادسة: جنت- مولدي- شامروك روفرز- دجورجاردين

المجموعة السابعة: سلافيا براج- كلوج- سيفاس سبور- بلقاني

المجموعة الثامنة: بازل- سلوفان براتيسلافا- زالجيريس- بيونيك