قبل مواجهتهما في الدوري الأوروبي.. قصة مباراة وحيدة جمعت بين كوكا ومصطفى محمد

عندما يتواجه الثنائي المصري أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد في دور مجموعات الدوري الأوروبي لن تكون هذه المرة الأولى التي تجمعها الأقدار رغم تغير الفرق واختلاف القمصان.

رحل الثنائي المصري عن الدوري التركي هذا الصيف، أحدهما إلى اليونان والآخر إلى فرنسا لكن يبدو أن الأقدار تشأ جمعهما من جديد لكن في المحافل الأوروبية.

قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي أسفرت عن مواجهة بين فريقي أوليمبياكوس اليوناني ونانت الفرنسي في المجموعة السابعة.

سيقابل حينها أحمد حسن كوكا العائد إلى أوليمبياكوس من إعارة في كونيا سبور زميله في منتخب مصر مصطفى محمد المنضم إلى نانت حديثا من جالاتاسراي.

مرة جديدة

وكانت الجولة الـ28 من الدوري التركي موسم 2021-2022 بين كونيا سبور وجالاتاسراي شهدت المواجهة الوحيدة بين الثنائي المصري على ملعب كونيا سبور.

وتحمل تلك المواجهة ذكرى سعيدة لـ أحمد حسن كوكا الذي شارك لمدة 72 دقيقة وسجل هدفا في اللقاء عند الدقيقة 8.

فيما شارك مصطفى محمد في تلك المباراة بديلا لمدة 17 دقيقة فقط.

وانتهت تلك المباراة وقتذاك بفوز كونيا سبور أمام جالاتاسراي بهدفين دون رد.

أرقامها في الدوري التركي

وشارك كوكا بقميص كونيا سبور في 33 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 4 آخرين خلال موسم واحد.

فيما خاض مصطفى محمد 58 مباراة مع جالاتاسراي سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 آخرين في موسمين.