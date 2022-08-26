قبل عودته إلى سويسرا.. قصة 9 مباريات خاضها النني أمام زيوريخ

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

يعود محمد النني إلى سويسرا حيث لعب في صفوف بازل ولكن تلك المرة سيرتدي قميص أرسنال من أجل مواجهة زيوريخ.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم الجمعة عن وقوع أرسنال في المجموعة الأولى رفقة كل من أيندهوفن الهولندي وبودو جليمت النرويجي وزيوريخ.

وسبق والتقى النني بزيوريخ تسع مرات في مسيرته لكنه ذكرياته أمام الفريق السويسري ليست جيدة أو سيئة دائما.

أخبار متعلقة
قرعة الدوري الأوروبي – مواجهة مصرية.. ومجموعات متزنة لـ يونايتد وأرسنال مؤتمر أرتيتا: موقفنا جيد من اللعب المالي النظيف.. ورحيل بيبي أفضل حل للجميع مباشر قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.. انطلاق المراسم

فماذا حدث من قبل؟

خلال التسع مباريات للنني أمام زيوريخ فاز أربع مرات وخسر في ثلاثة وتعادل معهم مرتين.

وسجل النني هدفا ضد زيوريخ وصنع مثله.

الهدف الأول جاء في موسم 2014-2013 في مباراة بالدوري السويسري انتهت بانتصار بازل بأربعة أهداف لهدفين.

وفي الموسم التالي 2014-2015 صنع النني هدفا في اكتساح بازل لزيوريخ بخمسة أهداف لهدفين.

لكن تظل الذكرى الحزينة للنني أمام زيوريخ هي الهزيمة في نهائي كأس سويسرا لموسم 2013-2014 بعدما خسر بازل بهدفين دون رد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وحينها شارك النني لـ61 دقيقة قبل استبداله.

أما فيما يتعلق بمواجهة أيندهوفن وبودو جليمت فستكون هذه هي أول مرة يلتقي فيها النني بمنافسيه القادمين من هولندا والنرويج.

ويأمل النني في التتويج بلقب الدوري الأوروبي رفقة أرسنال بعدما تأهل للنهائي في عام 2019 لكنه خسر آنذاك بأربعة أهداف لهدف أمام تشيلسي.

وحينها بقى النني على مقاعد بدلاء فريقه ولم يشارك في الدربي اللندني آنذاك.

النني الدوري الأوروبي أرسنال زيوريخ
نرشح لكم
خبر في الجول – تحديد موعد الفحص الطبي لـ كيتا بالدي في سبارتاك موسكو قرعة دوري المؤتمر الأوروبي – سهلة لـ وست هام وفياريال قبل مواجهتهما في الدوري الأوروبي.. قصة مباراة وحيدة جمعت بين كوكا ومصطفى محمد قرعة الدوري الأوروبي – مواجهة مصرية.. ومجموعات متزنة لـ يونايتد وأرسنال مؤتمر أرتيتا: موقفنا جيد من اللعب المالي النظيف.. ورحيل بيبي أفضل حل للجميع ملف - تعرف على كل مجموعات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر كورييري ديلو سبورت: بيلوتي يخضع للكشف الطبي في روما كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو معنا في يونايتد
أخر الأخبار
خبر في الجول – تحديد موعد الفحص الطبي لـ كيتا بالدي في سبارتاك موسكو 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرعة دوري المؤتمر الأوروبي – سهلة لـ وست هام وفياريال 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهتهما في الدوري الأوروبي.. قصة مباراة وحيدة جمعت بين كوكا ومصطفى محمد 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل عودته إلى سويسرا.. قصة 9 مباريات خاضها النني أمام زيوريخ 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرعة الدوري الأوروبي – مواجهة مصرية.. ومجموعات متزنة لـ يونايتد وأرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: موقفنا جيد من اللعب المالي النظيف.. ورحيل بيبي أفضل حل للجميع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ملف - تعرف على كل مجموعات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كورييري ديلو سبورت: بيلوتي يخضع للكشف الطبي في روما 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا