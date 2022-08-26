قبل عودته إلى سويسرا.. قصة 9 مباريات خاضها النني أمام زيوريخ

يعود محمد النني إلى سويسرا حيث لعب في صفوف بازل ولكن تلك المرة سيرتدي قميص أرسنال من أجل مواجهة زيوريخ.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم الجمعة عن وقوع أرسنال في المجموعة الأولى رفقة كل من أيندهوفن الهولندي وبودو جليمت النرويجي وزيوريخ.

وسبق والتقى النني بزيوريخ تسع مرات في مسيرته لكنه ذكرياته أمام الفريق السويسري ليست جيدة أو سيئة دائما.

فماذا حدث من قبل؟

خلال التسع مباريات للنني أمام زيوريخ فاز أربع مرات وخسر في ثلاثة وتعادل معهم مرتين.

وسجل النني هدفا ضد زيوريخ وصنع مثله.

الهدف الأول جاء في موسم 2014-2013 في مباراة بالدوري السويسري انتهت بانتصار بازل بأربعة أهداف لهدفين.

وفي الموسم التالي 2014-2015 صنع النني هدفا في اكتساح بازل لزيوريخ بخمسة أهداف لهدفين.

لكن تظل الذكرى الحزينة للنني أمام زيوريخ هي الهزيمة في نهائي كأس سويسرا لموسم 2013-2014 بعدما خسر بازل بهدفين دون رد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وحينها شارك النني لـ61 دقيقة قبل استبداله.

أما فيما يتعلق بمواجهة أيندهوفن وبودو جليمت فستكون هذه هي أول مرة يلتقي فيها النني بمنافسيه القادمين من هولندا والنرويج.

ويأمل النني في التتويج بلقب الدوري الأوروبي رفقة أرسنال بعدما تأهل للنهائي في عام 2019 لكنه خسر آنذاك بأربعة أهداف لهدف أمام تشيلسي.

وحينها بقى النني على مقاعد بدلاء فريقه ولم يشارك في الدربي اللندني آنذاك.