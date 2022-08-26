قرعة الدوري الأوروبي – مواجهة مصرية.. ومجموعات متزنة لـ يونايتد وأرسنال

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم الجمعة عن مواجهة مصرية في دور المجموعات بين أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وأوقعت القرعة أولمبياكوس اليوناني الذي يلعب له كوكا أمام نانت الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد.

فيما يتواجد محمد النني رفقة أرسنال في المجموعة الأولى مع أيندهوفن الهولندي وبودو جليمت النرويجي وزيوريخ السويسري.

أما محمود حسن "تريزيجيه" فيأتي في المجموعة الثامنة مع فريهق طرابزون سبور وسيواجه ريد ستار بلجراد الصربي وموناكو الفرنسي وفرنسفاروش المجري.

فيما وقع مانشستر يونايتد في المجموعة الخامسة مع ريال سوسيداد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي وأومونيا القبرصي.

وجاءت القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: أرسنال- أيندهوفن- بودو جليمت- زيوريخ

المجموعة الثانية: دينامو كييف- ستاد رين- فناربخشه- لارنكا

المجموعة الثالثة: روما- لودوجوريتس رازجراد- ريال بيتيس- هلسنكي

المجموعة الرابعة: سبورتنج براجا- مالمو- يونيون برلين- يونيون سانت جيلويزي

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد- ريال سوسيداد- شيريف تيراسبول- أومونويا

المجموعة السادسة: لاتسيو- فينورد- ميتييلاند- شتورم جراتس

المجموعة السابعة: أولمبياكوس- كاراباج- فرايبورج- نانت

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلجراد- موناكو- فرنسفاروش- طرابزون سبور