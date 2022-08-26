مؤتمر أرتيتا: موقفنا جيد من اللعب المالي النظيف.. ورحيل بيبي أفضل حل للجميع

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

طمئن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال جماهير الفريق بخصوص أنباء خضوع النادي تحت مراقبة بسبب اللعب المالي النظيف.

وانتدب أرسنال هذا الصيف 5 لاعبين جابرييل جيسوس وأولكسندر زينشينكو من أرسنال وبابلو فييرا من بورتو وماركينوس من ساو باولو ومات تيرنر من الدوري الأمريكي.

وقال أرتيتا: "نحن ملتزمون، ولم يصل لنا أي شيء بخصوص ذلك، النادي منضبطا للغاية ولديه رؤية واضحة ويعلم كيفية القيام بالأشياء".

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وعن تعويض نيكولاس بيبي، أجاب: "كان معنا لمدة ثلاث سنوات كانت هناك بعض اللحظات الجيدة والآخرى التي لم يشارك فيها على الاطلاق، هذا أفضل حل لجميع الأطراف، إنه يحتاج إلى لعب كرة القدم".

وأضاف "نحن نحاول تنفيذ الخطة التي وضعناها، جزء منها كان رحيل بيبي وقد حدث، نحن نستعد منذ الشهرين الماضيين وسنرى الآن".

وعن مستقبل هيكتور بيليرين، أوضح "لا يزال هناك عدد قليل من اللاعبين لازلنا نناقش مستقبلهم ونريد إيجاد أفضل حل لجميع الأطراف".

وعن قيادة أرسنال في 100 مباراة، قال: "الوقت يمضي، يشرفني أن أكون في هذا النادي آمل أن نتمكن من تمديد ذلك لفترة طويلة وجلب الفرح والكثير من الانتصارات".

ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث جولات في المسابقة.

ويستعد أرسنال لمواجهة فولام السبت المقبل في السادسة والنصف مساء في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

أرسنال فولام الدوري الإنجليزي
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