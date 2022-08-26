ملف - تعرف على كل مجموعات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وتنطلق قرعة الدوري الأوروبي في تمام الواحدة ظهرا.

فيما تنطلق مراسم دوري المؤتمر الأوروبي في الثانية والنصف ظهرا.

ويشارك في الدوري الأوروبي كل من محمود حسن "تريزيجيه" مع طرابزون سبور ومصطفى محمد مع نانت ومحمد النني مع أرسنال.

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نهاية مراسم القرعة

المجموعة الأولى: إسطنبول باشاك شهير- فيورنتينا- هارتس- أر إف أس

المجموعة الثانية: وست هام- إف سي إس بي- أندرلخت- سيلكابورج

المجموعة الثالثة: فياريال- هابويل بير شيفع- أوستريا فيينا- لخ بوزنان

المجموعة الرابعة: بارتيزان- كولن- نيس- سلوفاسكو

المجموعة الخامسة: ألكمار- أبولون- فادوز- دنيبرو

المجموعة السادسة: جنت- مولدي- شامروك روفرز- دجورجاردين

المجموعة السابعة: سلافيا براج- كلوج- سيفاس سبور- بلقاني

المجموعة الثامنة: بازل- سلوفان براتيسلافا- زالجيريس- بيونيك

بداية قرعة دوري المؤتمر.

تنطلق بعد قليل مراسم قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.

نهاية مراسم قرعة الدوري الأوروبي.

المجموعة الأولى: أرسنال- أيندهوفن- بودو جليمت- زيوريخ

المجموعة الثانية: دينامو كييف- ستاد رين- فناربخشه- لارناكا

المجموعة الثالثة: روما- لودوجوريتس رازجراد- ريال بيتيس- هلسنكي

المجموعة الرابعة: سبورتنج براجا- مالمو- يونيون برلين- يونيون سانت جيلويزي

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد- ريال سوسيداد- شيريف تيراسبول- أومونويا

المجموعة السادسة: لاتسيو- فينورد- ميتييلاند- شتورم جراتس

المجموعة السابعة: أولمبياكوس- كاراباج- فرايبورج- نانت

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلجراد- موناكو- فرنسفاروش- طرابزون سبور

انطلاق قرعة الدوري الأوروبي.