كورييري ديلو سبورت: بيلوتي يخضع للكشف الطبي في روما
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 12:03
كتب : FilGoal
يخضع أندريا بيلوتي لاعب تورينو السابق إلى الفحص الطبي مع روما بحسب كوييري ديلو سبورت.
أندريا بيلوتي
النادي : تورينو
وأصبح بيلوتي لاعبا حرا بعدما انتهى عقده مع تورينو نهاية الموسم السابق.
وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن بيلوتي سيهبط في روما اليوم أو غدا على أن يوقع العقود الأحد المقبل بعد اجتياز الكشف الطبي.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنّ المهاجم الإيطالي سيوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي رغبة روما في التعاقد مع بيلوتي برغبة من جانب جوزيه مورينيو الذي أراد التوقيع معه خلال فترة عمله في توتنام.
وشارك بيلوتي (28 عاما) خلال الموسم المنقضي مع تورينو في 23 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع آخر.
وشارك بيلوتي بشكل عام مع تورينو خلال 247 مباراة وسجل وسجل 110 هدف وصنع 28 آخرين منذ انتقاله لصفوف الفريق قادما من باليرمو صيف 2015.
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