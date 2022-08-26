زانيتي: مواجهة برشلونة وبايرن تعيد الذكريات.. مجموعة صعبة لكن نحن إنتر

علّق خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر على مجموعة الفريق في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع إنتر في المجموعة الثالثة رفقة برشلونة وبايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن.

وقال زانيتي في تصرحات لـ سكاي سبورتس إيطاليا: "برشلونة وبايرن ميونيخ؟ ذكرى جميلة عادت إليّ".

وكان أخر مرة فاز فيها إنتر ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2010، واجه برشلونة في نصف نهائي البطولة وفاز 3-2 قبل أن يقابل بايرن ميونيخ في النهائي وينتصر بنتيجة 2-0.

وأضاف "لقد تغيرت كرة القدم، كان ذلك في وقت مختلف. أقول إن هناك فرق يجب أن نواجهها ونحن في قمة مستوانا لأنها يمكن أن تسبب لنا مشاكل في أي لحظة. نحن نتحسن وأثبتنا ذلك الموسم الماضي. سنحاول مرة أخرى".

وتابع "إنها مجموعة صعبة للغاية ومعقدة مع فريقين يميلان إلى الأداء بشكل جيد للغاية في هذه المنافسة".

وأكمل "لكننا إنتر. واجهنا ليفربول وحظينا بمباراة كبيرة وكنا قريبون من التأهل".

ووصل إنتر إلى دور الـ16 العام الماضي، وخرج من ليفربول بعد الخسارة 2-0 على أرضه والفوز 1-0 على ملعب أنفيلد.

وأتم "أمر محفز مواجهة فرق مثل هذه في وقت مبكر جدًا من المنافسة. بايرن ميونيخ فريق صلب بينما برشلونة وجد توازنه تحت قيادة تشافي ونحن نريد مواصلة التقدم والبقاء في وضع أفضل من العام الماضي".