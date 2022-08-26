جناح سانتوس: الأهلي قدم عرضا لضمي لكن إدارة النادي رفضته

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

لوكاس براجا

أكد لوكاس براجا جناح سانتوس تقدم الأهلي بعرض لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية لكن إدارة ناديه رفضته.

وتحدث لوكاس براجا لبرنامح "بايكسادا إسبورتي" عبر قناة "سانتا سيسليا" البرازيلية قائلا: "نعم وصل للنادي عرضا من الأهلي لكن قيمته لم تلق القبول لدى الإدارة".

وواصل "عرفت فقط بوصول العرض لكنه لم يمضي قدما".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والقنوات الناقلة.. المصري والزمالك وإنتر ولاتسيو أحمد أيمن منصور.. الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بلجيكا تواجه مصر استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء

وأوضح تقرير من موقع "لانس" البرازيلي أن الأهلي قدم عرضا مقابل 4 ملايين دولار لكن سانتوس رغب في الحصول على 10 مليون.

فيما ذكر موقع "دياريو دوبيكسي" البرازيلي أن العرض المادي المعروض على اللاعب من الأهلي لقى قبولا منه.

لكن سانتوس لم ير أي ميزة في بيعه في ظل انخفاض قيمة عرض الأهلي لضم اللاعب والبالغ 4 ملايين دولار.

وكانت شبكة "إي إس بي إن" كشفت في وقت سابق تلقي سانتوس عرضا من الأهلي لضم لوكاس براجا.

وأوضح مصدر للشبكة آنذاك قائلا: "سيكون هذا العقد هو الأهم في حياة اللاعب، عرضوا مبلغ 650 ألف ريال برازيلي (2.4 مليون جنيه مصري) معفاة من الضرائب شهريا".

ويعمل ممثلو اللاعب على تحسين العرض وهم يعتقدون أن 6 ملايين دولار، ستجعل سانتوس يوافق على بيع لوكاس براجا.

وساهم لوكاس براجا بـ 13 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 143 مباراة بقميص سانتوس.

لوكاس براجا الأهلي سانتوس
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والقنوات الناقلة.. المصري والزمالك وإنتر ولاتسيو أحمد أيمن منصور.. الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بلجيكا تواجه مصر استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء رئيس برزنتيشن: رحيل شركة الكرة لن يؤثر على تعاقدنا مع الأهلي.. ورعاته قد يصلوا لـ12 خبر في الجول – تحديد منافسي مصر في وديتي سبتمبر.. وموعد انطلاق المعسكر خبر في الجول – عرضان روسيان لـ كيتا بالدي.. وموقف الأهلي وبيراميدز قائمة بيراميدز - غياب إبراهيم توريه أمام سيراميكا كليوباترا ضربة جديدة.. الإسماعيلي يعلن حجم إصابة مدافعه وموقفه من التدخل الجراجي
أخر الأخبار
مباشر قرعة الدوري الأوروبي والمؤتمر.. ماذا ينتظر النني وتريزيجيه ومصطفى محمد؟ 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كورييري ديلو سبورت: بيلوتي يخضع للكشف الطبي في روما 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو معنا في يونايتد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زانيتي: مواجهة برشلونة وبايرن تعيد الذكريات.. مجموعة صعبة لكن نحن إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
جناح سانتوس: الأهلي قدم عرضا لضمي لكن إدارة النادي رفضته ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والقنوات الناقلة.. المصري والزمالك وإنتر ولاتسيو ساعة | الكرة المصرية
أحمد أيمن منصور.. الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية 9 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بلجيكا تواجه مصر استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا