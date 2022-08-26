جناح سانتوس: الأهلي قدم عرضا لضمي لكن إدارة النادي رفضته

أكد لوكاس براجا جناح سانتوس تقدم الأهلي بعرض لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية لكن إدارة ناديه رفضته.

وتحدث لوكاس براجا لبرنامح "بايكسادا إسبورتي" عبر قناة "سانتا سيسليا" البرازيلية قائلا: "نعم وصل للنادي عرضا من الأهلي لكن قيمته لم تلق القبول لدى الإدارة".

وواصل "عرفت فقط بوصول العرض لكنه لم يمضي قدما".

وأوضح تقرير من موقع "لانس" البرازيلي أن الأهلي قدم عرضا مقابل 4 ملايين دولار لكن سانتوس رغب في الحصول على 10 مليون.

فيما ذكر موقع "دياريو دوبيكسي" البرازيلي أن العرض المادي المعروض على اللاعب من الأهلي لقى قبولا منه.

لكن سانتوس لم ير أي ميزة في بيعه في ظل انخفاض قيمة عرض الأهلي لضم اللاعب والبالغ 4 ملايين دولار.

وكانت شبكة "إي إس بي إن" كشفت في وقت سابق تلقي سانتوس عرضا من الأهلي لضم لوكاس براجا.

وأوضح مصدر للشبكة آنذاك قائلا: "سيكون هذا العقد هو الأهم في حياة اللاعب، عرضوا مبلغ 650 ألف ريال برازيلي (2.4 مليون جنيه مصري) معفاة من الضرائب شهريا".

ويعمل ممثلو اللاعب على تحسين العرض وهم يعتقدون أن 6 ملايين دولار، ستجعل سانتوس يوافق على بيع لوكاس براجا.

وساهم لوكاس براجا بـ 13 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 143 مباراة بقميص سانتوس.